¿Mala experiencia? Tatán Mejía reveló por qué no hace publicidad para políticos en las redes sociales

Tatán Mejía le dejó muy claro a sus seguidores que tiene un código que tanto él como su esposa, Maleja Restrepo, siguen de manera disciplinada, el cual consiste en evitar ciertos tipos de temas tanto en su casa como en las redes sociales, contando que uno de ellos está enfocado en la política, evitando hacer cualquier tipo de publicidad o propaganda que involucre esta temática.

El par de colombianos suele mantenerse muy activo en las redes sociales en lo que se refiere a compartir contenido, creando con frecuencia divertidos videos en los que hasta sus hijas participan, involucrando además algunos personajes destacados de la farándula nacional.

Y si bien el motociclista y su pareja suelen abordar diferentes temas desde una perspectiva divertida, a través de una serie de historias en Instagram contó que no todo está permitido en su perfil, indicando que ambos tienen un código respecto a los temas que abordan, destacando la política.

“Decimos por una clausula poner que no vamos a entrar en política y no vamos a opinar absolutamente nada de política, ¿por qué? Porque tomar algún tipo de partido en redes sociales no hace que la gente te quiera más, sino que hace que el resto te odie más”, dijo Tatán Mejía en una historia.

Además, indicó que este tipo de temas suelen ser muy partidistas, contando que si no está con uno, está con el otro, y que ese no es su pensar, razón por la cual también ha decidido dejar de lado la política no solo en sus redes, sino también en su casa.

“La política no se toca ni en mi familia ni en mi casa. La hemos tenido alejada de nuestra vida porque lo único que hace es traernos preocupaciones y estrés”, aseguró el colombiano.

Tatán Mejía también eliminó otro tema de su vida

Además de dejar claro que no se lleva con la política, el presentador contó que por su propia felicidad también decidió dejar de lado las noticias amarillistas y la sección de sucesos.

Y si bien Tatán Mejía indicó que muchas personas consideran que esto es algo de lo que mucha gente debería tener conocimiento para saber qué esta pasando a su alrededor, él opina completamente diferente, indicando que el mundo seguirá igual así vean o no lo que está sucediendo, ahorrándose en el proceso tener que ver cosas negativas.