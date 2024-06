Tatán Mejía se puso exigente con su regalo del Día del padre y así reaccionó Maleja Restrepo

Tatán Mejía intentó dejarle claro a su esposa, Maleja Restrepo, qué tipo de cosas no quería que le dieran como regalo del Día del Padre, utilizando una curiosa estrategia para revelar de manera no tan sutil qué cosas quiere evitar durante ese día. Y a propósito de esto, la presentadora reaccionó a sus indirectas, pero no fue del agrado del motociclista.

El matrimonio ha dejado claro en más de una oportunidad la buena química que hay entre ellos, presentando en diversos clips su complicidad, lo bien que se llevan, además de diferentes escenas en donde el romance se hace más que evidente.

Parte de esta buena energía que ambos emanan la suelen llevar a diferentes publicaciones en las redes sociales, muchas de ellas orientadas a hacer reír a sus seguidores con divertidas escenas cotidianas y no tan cotidianas que le sacan una carcajada a más de uno, muchas veces involucrando a sus hijas en el proceso.

Pero para una reciente publicación en Instagram, Tatán Mejía decidió enfocarse en él y en su esposa, aprovechando un video para plasmar que le dejó muy claro a Maleja Restrepo qué tipo de cosas no quería que le regalaran para el Día del padre, todo a través de unas indirectas no tan sutiles.

“Qué chimba de cuadro; no lo quiero para el Día del padre. Chimba de perro, mi corazón; no lo quiero para el Día del padre. Qué buena licuadora; no lo quiero para el Día del padre. Qué buena lámpara; no lo quiero para el Día del padre”, dijo el motociclista en la primera parte del clip.

Seguidamente compartió que estaba interesado en algo en específico, dejándoselo saber a su pareja de una manera un poco más sutil al contarle que le parecía “buena” una botella de licor, sin agregar nada más en la frase a diferencia de los casos anteriores.

Tatán Mejía quedó decepcionado con la reacción de Maleja Restrepo

En el mismo clip, el presentador compartió cuál fue la reacción de su esposa ante tal indirecta con la botella de licor, dejando ver que no fue la que él esperaba.

“Amor, a ti sí que es difícil darte algo el Día del padre. Yo creo que te voy a dar una licuadora, ¿vale?”, dijo Maleja Restrepo en el video mientras Tatán Mejía la miraba decepcionado.