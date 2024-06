“No me gusta perder” Caterine Ibargüen contó detalles inéditos de su partición en MasterChef

Caterine Ibargüen es una atleta colombiana que ha dejado una huella imborrable en el mundo del atletismo. Nació el 12 de febrero de 1984 en Apartadó, Antioquia, y creció en una familia humilde. A pesar de los desafíos, su abuela fue su motor y gran apoyo durante su infancia.

Comenzó su carrera en el voleibol antes de dedicarse al atletismo a los doce años. Su primer entrenador, Vanessa Miranda, la animó a trasladarse a la Villa Deportiva Antonio Roldán Bentancour en Medellín. Allí, bajo la dirección del técnico cubano Jorge Luis Alfaro, se especializó en el salto de altura.

A lo largo de su carrera, también compitió en el triple salto y el salto de longitud. En 2016, se coronó campeona olímpica en el triple salto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y ha ganado múltiples medallas en campeonatos mundiales y otros eventos internacionales.

RCN “Soy muy competitiva y espero llevarme la medalla de oro en MasterChef”: Caterine Ibargüen.

Ahora bien, Caterine Ibargüen se une a las celebridades que harán parte del reality culinario más importante del mundo, MasterChef Celebrity Colombia, para explorar otra faceta de su vida y demostrar que su talento no solo está en los deportes, sino también en el arte de la comida.

“Me dio mucho miedo, pero vengo con todo el compromiso, porque es lo que quería. Yo he aceptado estar en estos concursos porque me permiten seguir compitiendo. Yo no he dejado de correr, el corazón sigue bombeando igual que como cuando estaba en los saltos, a mí me mandan a la despensa por tomates y salgo a mil, me siento en la pista”, relató la exatleta.

De hecho, en una reciente entrevista que concedió al medio de comunicación Infobae reveló detalles de sus fortalezas y debilidades en el programa de cocina: “Definitivamente, descubrí que no soy buena con los postres, pero mi sazón en el resto de platos me llevarán lejos”.

EFE Deporte Colombiano Caterine Ibarguen (Marcelo Sayão/EFE)

Después agregó: “Es verdad, no me gusta perder”, aceptó la también política colombiana en el medio ya mencionado.