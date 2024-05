“No puedo más”: Jessica Cediel mostró el doloroso accidente que sufrió en su mano

Jessica Cediel le dejó ver a sus seguidores que debido a un pequeño descuido con un accesorio terminó perjudicándose una de sus manos, específicamente uno de sus dedos, mostrando lo inflamado y enrojecido que se tornó debido a una serie de acciones que llevó a cabo para intentar solucionar una situación engorrosa.

La presentadora suele mostrarse muy abierta a través de sus redes sociales, compartiendo todo tipo de detalles de su día a día, desde su faceta laboral frente a las cámaras, pasando por algunos quehaceres hogareños y reuniones familiares, hasta una que otra anécdota u ocurrencia.

Y a propósito de esto último, la modelo aprovechó una serie de historias en Instagram para narrar una experiencia reciente que vivió por culpa de un descuido, algo que terminó comprometiendo la integridad de una de sus manos.

“Me quité los anillos para lavarme las manos, y cuando me los puse, me los puse al revés. Se me había olvidado por qué me lo ponía en la mano izquierda y no en la mano derecha, pues de aquí no me sale. Mi gente, no me sale el anillo”, dijo Jessica Cediel con pesar.

En la serie de historias mostró que en efecto por más que intentara, el anillo no salía de su dedo, algo que le pareció curioso porque no tuvo problemas en quitárselo de la mano contraria al momento de ir al baño.

La colombiana invitó a sus seguidores a que le enviaran mensajes con algunas alternativas para poder sacar el anillo de su dedo, contando que no quiere tomar medidas drásticas al pedir que se lo corten.

Jessica Cediel probó varios métodos para quitarse el anillo

En la misma serie de historias, la actriz indicó que probó con una gran cantidad de remedios caseros para poder sacar el anillo de su dedo, contando que empleó aceite, jabón, crema y hasta colocó el accesorio bajo un chorro de agua, pero sin tener éxito.

Sin embargo, Jessica Cediel decidió intentar darle una oportunidad a un par de consejos de sus seguidores, probando una serie de movimientos con algo de seda dental, además de hacer un último intento nuevamente con un poco de aceite. Pero esto también terminó en fracaso.

Después de este par de intentos, la presentadora mostró que su dedo quedó completamente inflamado y enrojecido por tanto forcejeo con el anillo, indicando que estaba muy adolorida por esto.