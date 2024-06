¿'La Segura’ apoya las infidelidades? Esto dijo la influencer

‘La Segura’ decidió pronunciarse sobre un tema polémico en sus historias de Instagram, arrojando algo de luz respecto a qué opina de las infidelidades, dando su punto de vista sobre esto y cómo suele abordarlo la gente en la actualidad, todo desde una perspectiva cómica y con algunas risas de por medio.

La creadora de contenido ha retomado las redes sociales luego de que encontrara la salida de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia hace algunas semanas por no recibir la suficiente cantidad de votos para quedarse una semana más dentro de la casa/estudio, un resultado del cual hasta la fecha no está convencida de que sea cierto.

Es por eso que desde hace varias semanas la joven ha estado tratando de ponerse al día con todo lo que sucedió mientras estuvo poco más de tres meses encerrada, compartiendo parte de su contenido habitual, además de dejar sus opiniones respecto a lo que sucede con sus compañeros de La Casa de los Famosos.

Pero en unas recientes historias, la influencer aprovechó para hablar de un detalle que la tiene muy emocionada: el cumpleaños de su prometido, Ignacio Baladán. Y es que a través de varias publicaciones ha adelantado que tiene planeado un viaje junto a su pareja para celebrar un año más de su vida.

Sin embargo, en una publicación dio a entender que no era el único detalle que planeaba tener con él, indicando que le tenía otra sorpresa entre manos, pero que debe mantenerla en secreto para que el pastelero no se entere.

“Yo le dije a mi novio hoy: ‘no me preguntes que ando en una cuestión secreta que no puedes saber’. Entonces en esta historia no les puedo contar a detalle. Pero yo me estoy investigando todo, yo me dije: ‘Dios mío, ¿qué hago así de especial?’”, contó la creadora de contenido,

¿Qué opina La Segura sobre las infidelidades?

En el mismo clip, la colombiana aprovechó para contar que tan pronto pueda les hará saber a sus fans de qué se trata dicha sorpresa, con el fin de que puedan replicarla y así mantener contentos a sus esposos, a sus novios y a sus “mozos”.

Y a propósito de esto último, La Segura siguió adelante con el tema indicando que este tipo de relaciones tienen derecho a celebrar.

“Hasta a su mozo le puede hacer un buen cumpleaños, sí señora. El mozo también lo merece”, dijo la influencer entre risas mientras se escuchaba que otra persona que estaba junto a ella rechazaba esta idea.

La Segura también indicó que este tipo de actos estaban tan normalizados en la actualidad que incluso a los mozos les va mejor que a las parejas oficiales.