Jenn Muriel explicó el motivo por el que decidió quitarse las prótesis de sus senos

La influencer Jenn Muriel sorprendió a sus seguidores al revelar el motivo por el que decidió quitarse las prótesis de sus senos. A través de un video compartido en sus redes sociales, la exnovia del también influencer Yeferson Cossio, habló abiertamente sobre la cirugía estética a la que se sometió para mejorar su apariencia física y su bienestar personal.

Hace poco, Jenn Muriel fue vista entrando muy emocionada a una clínica, aunque en ese momento no dio detalles sobre el motivo de su visita. Los rumores no tardaron en aparecer, y muchos usuarios comentaron que su presencia era para operarse los senos. Estos rumores fueron confirmados cuando Muriel decidió hablar sobre su experiencia.

La paisa explicó que le tomó mucho tiempo decidir quitarse los implantes debido a las muchas dudas y miedos que tenía sobre el procedimiento. “Entonces, como he visto muchas chicas que la han estado pensando y tienen muchas preguntas, se me ocurrió contar mi experiencia, lo que ha sido mi recuperación y también sería cool ahora que voy a control con el doctor, aprovechar y responder algunas preguntas que ustedes tengan”, dijo la influencer en su video.

Ante los rumores de que se había quitado los implantes para colocarse unos más pequeños, Muriel aclaró que se los retiró completamente y que el doctor reconstruyó su propio músculo, dejando sus senos con un aspecto natural.

“La principal razón por la cual decidí explantarme mis prótesis mamarias es porque no me sentía cómoda. Dejé de usar tanta ropa porque no me gustaba cómo se me veía, como que trataba de estar más tapadita. Y bueno, cabe aclarar que yo estaba excelente gracias a Dios. Obviamente, no hay que ignorar el tema del síndrome de acequia que a muchas chicas les da, pero en mi caso no fue así. Fue más un tema personal para sentirme bien conmigo misma”, comentó Jenn.