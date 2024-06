¿Hubo reconciliación? Cristina Hurtado reveló detalles de su relación con Carla Giraldo

Cristina Hurtado y Carla Giraldo, son dos presentadoras que han estado en el centro de atención debido a su relación en el programa “La casa de los famosos Colombia”. Desde el inicio del programa, surgieron rumores y especulaciones en las redes sociales sobre una falta de química entre ellas.

En una entrevista, Cristina Hurtado confirmó que no tenían una relación cercana durante el programa: “La relación con Carla es nula. No tenemos ningún tipo de relación. De hecho, cuando estamos en el estudio, ella está en una parte del estudio y yo en otra”.

Sin embargo, la presentadora también compartió que, como parte de su manejo espiritual, oraba por Carla Giraldo en momentos difíciles: “Soy una mujer que cree mucho en Dios, lo nombro mucho, lo incluyo en mi familia, hace parte de mi vida, sin Él no soy nadie. Con decirte que yo cuando estaba en las situaciones difíciles, en ese momento estaba en constante oración y oraba por Carla Giraldo también”, expresó Hurtado.

Además, Cristina decidió buscar a Carla para hablar y superar las diferencias, buscando resolver las tensiones en su relación de trabajo: “Voy a buscar a Carla, voy a hablar con ella porque de verdad es muy tonto, es que no hay nada de fondo, han sido cosas tan mundanas que no se debía darle tanta trascendencia. Josse es mi todo, mi bastón, mi consejero y justo en esos días le hablé de la situación y le dije: ‘Estoy mamada de esto, no me gustan las malas relaciones’”, resaltó la presentadora.

“Yo le decía a Dios: ‘Toca el corazón de Carla, ella es una buena persona, que las dos aprendamos, por favor’. Yo oraba con humildad también por esa persona que hacía cosas que para mí resultaban difíciles y, asimismo, yo también hice cosas que para ella resultaron difíciles”, finalizó.

Aunque son muy diferentes en personalidad, han decidido hacer una tregua y trabajar juntas en el programa. Es interesante ver cómo dos profesionales con enfoques distintos pueden encontrar un equilibrio en su colaboración y sacar el programa adelante de la mejor forma.