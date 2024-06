“Es una labor ingrata” Consuelo Luzardo habló del triste momento que pasa con su trabajo en la televisión

Consuelo Luzardo es una destacada actriz de televisión, cine y teatro. Nació el 26 de mayo de 1945 en Bogotá, Colombia. Su carrera abarca 62 años, y ha interpretado una gran variedad de personajes en géneros como drama, comedia y suspenso.

Consuelo estudió actuación desde los 14 años en la Escuela Nacional de Arte Dramático. A pesar de su formación teatral, decidió incursionar en la televisión y se convirtió en una de las primeras actrices de la televisión colombiana.

A pesar de todo el éxito en la televisión y el cine, Consuelo sigue siendo una persona que le gusta mantenerse activa y trabajar en lo que más le gusta que es actuar. Su legado en la industria del entretenimiento colombiano es innegable, y su talento ha dejado una huella imborrable en la televisión nacional.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, la actriz de 79 años de edad que protagonizo grandes clásicos de la pantalla chica nacional siente que su oficio le está pasando factura, pues lo considera algo “desagradecido” para todo el tiempo que le ha dedicado. “Es una labor ingrata”, además de contar que completó tres años sin trabajo.

“Hace tres años no trabajo. Tres años que me los tomé con calma. Si se acabó no me voy a amargar”, reveló al podcast llamado ‘Aún no sé' del actor Edwin Maya.

También contó que es algo difícil para ella, pues su pasión y felicidad es estar en un escenario o frente a una cámara “es el cielo”, agregó, pues todavía le genera satisfacción estar sobre las tablas o frente a una cámara.

Consuelo aprovechó el espacio para reflexionar a cerca de la profesión que eligió ejercer a lo largo de su vida y aconsejó a los nuevos actores.

“No es un oficio fácil, no es agradecido, es complicado, puede ser ingrato, pero cuando uno siente que eso es lo que más quiere en la vida. Toca seguir por ahí”, apuntó la actriz refiriéndose a quienes se vienen abriendo paso en la actuación y el entretenimiento.