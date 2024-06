El Padre Linero preocupó a sus seguidores por su salud tras contar el resultado de su examen de próstata

Por la televisión colombiana han pasado varias figuras que se han ganado el cariño de los televidentes, uno de los nombres que más brilla en esta lista es el del Padre Linero; inicialmente Linero hacia parte de la iglesia católica y compartía en ‘Día a Día’ algunos análisis bíblicos y religiosos sobre situaciones cotidianas para motivar a los televidentes a profesar esta religión.

Pese a lo anterior, el Padre Linero se retiró de la iglesia, pero no deja de lado su invitación a seguir las enseñanzas que promueven las iglesias y además a invitar a los espectadores a tener una vida plena en todos los sentidos ahora desde los micrófonos de Blu Radio, es por esto que habla constantemente de su salud y las prácticas médicas para mantenerla

Una de las pruebas médicas más importantes y además que tiene mucho tabú a su alrededor es el examen de próstata para hombres, incluso haciendo chistes sobre la situación; Alberto Linero habló para los micrófonos de Blu Radio sobre los estigmas de este examen y la importancia que hay en realizarlo, además de su experiencia.

“Tengo que aceptar que durante un tiempo no me hice el examen de tacto prostático por estos estúpidos mitos, con los que yo me críe; afortunadamente con información relevante y con la conciencia que hay de cuidarse y con los datos que hay de que cada 3 hombres mayores de 50 años tiene cáncer de próstata me hice el examen”, afirmó Linero.

Además, indicó que aunque todo salió en orden con su examen, invita a los otros hombres a realizarlo dejando de lado estos estigmas y teniendo en cuenta que es una forma correcta de evaluar su salud para prevenir esta enfermedad que ha afectado a tantos hombres y tener en cuenta que el tacto es una de las mejores formas de evaluar la normalidad de la próstata.

Alberto Linero también comentó: “Hay que estar atentos a cualquier cambio real en el estado de salud, si eres un hombre mayor de 45 años debe visitar al especialista”.