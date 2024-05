Padre Linero confesó por lo que Omar Geles casi que le ‘rogó' y no pudo cumplir: ¿de qué se trata?

El reconocido exsacerdote Alberto Linero fue otro de los famosos que salieron a contar anécdotas de vida luego de la lamentable muerte del compositor y acordeonero Omar Geles.

PUBLICIDAD

El padre Linero contó en Blu Radio que Omar Geles siempre quiso hacer una canción con él y que en varias ocasiones le insistió. “La última vez que hablé con él fue en Santa Marta, en playa Salguero. Me insistió en que organizara una de esas poesías que él sabía que yo escribía sobre mi experiencia de vida, y que la compartiera con él, porque él, con su genio musical, la iba a hacer una canción”.

Alberto Linero se mostró arrepentido de no haber podido cumplir el deseo del difundo acordeonero. “Esa manía que tenemos los seres humanos de procrastinar... No lo hice y ya hoy él no está (...) Tal vez es el miedo al fracaso, al perfeccionismo, y el no organizar bien el tiempo los que causan esta procrastinación y lo que hace que uno no actúe con celeridad”.

El último momento especial que Omar Geles vivió con sus hijitos

En redes sociales su esposa despidió al acordeonero con conmovedor mensaje acompañado de una fotografía de ellos: “Amor de mi vida entera, me dejaste sin ti. No tengo fuerza amor, te las llevas todas”.

En redes sociales, el cantante compartía varios momentos que compartía junto a sus hijos. En uno de los últimos videos, se le ve al cantante con todos sus hijos en un paseo familiar y en el mismo post le dedicó sentidas palabras a las madres de sus hijitos, por ayudarlo en la crianza.