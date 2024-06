Así reaccionó Isabella Santiago al enterarse del apodo que le tenía Karen Sevillano en ‘La Casa de los Famosos’

Isabella Santiago, nacida en Caracas, Venezuela el 18 de febrero de 1992, es una actriz y modelo que logro convertirse en la primera venezolana transgénero en ganar el concurso tailandés Miss International Queen en 2014. Por este logro, recibió un premio de $12,500 dólares y una operación de cirugía estética.

En 2021, obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela de RCN Televisión llamada “Lala’s Spa”. Este hito la convirtió en la primera actriz transgénero en protagonizar una telenovela en Colombia. Isabella también ha participado en programas de televisión como “MasterChef Celebrity Colombia” y “La casa de los famosos Colombia”.

De hecho, la recta final de ‘La casa de los famosos’ está más emocionante que nunca, pues tanto los participantes como los seguidores del formato están ansiosos por conocer cuál será el ganador de los 400 millones de pesos.

Ahora bien, en una reciente entrevista que concedió al programa ‘Cómo amaneció Bogotá’ de Tropicana, Isabella Santiago contó sobre su polémica expulsión y experiencia en el reality.

“No, yo no sentí transfobia dentro de ‘La casa de los famosos’, no. El Canal RCN conmigo siempre ha sido muy respetuoso con ese tema, en el programa nunca sentí nada malo, incluso cuando estaba con las muchachas yo hablaba y les decía: ‘oye, qué chévere me siento acá’, como que el tema no se toca, me tratan en femenino, o sea nunca hubo algo que me hiciera sentir a mí que me estaban discriminando”, inició diciendo al medio ya mencionado.

Aunque la actriz dijo que nunca se sintió discriminada por sus compañeros, al salir de la competencia la realidad es otra, pues descubrió un apodo que su compañera Karen Sevillano le tenía.

“Cuando salgo es que la gente me empieza a contar: ‘No, Isabella, tú te volteabas y decían lo uno, lo otro, te llamaban dizque el código salchicha’, así me llamaba Karen, pero no era de frente, entonces yo vivía como en una mentira, creyendo que todo estaba bien y al final resultó que no, pero ya me da igual”, finalizó.