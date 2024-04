Desde pequeña: Tatán Mejía compartió el curioso método para enseñarle a manejar a su hija

Tatán Mejía le demostró a sus seguidores que no solamente se encarga de inculcarle buenos valores y de divertirse con sus hijas, sino que también las ayuda a aprender habilidades importantes, como en el caso de Guadalupe, quien está aprendiendo a manejar gracias a una curiosa idea que tuvo su papá.

PUBLICIDAD

Tanto el motociclista como su esposa, Maleja Restrepo, suelen mostrar todo el tiempo que pasan junto a sus dos hijas, bien sea involucrándolas en divertidos videos para sus redes sociales, disfrutando de actividades recreativas o viajando por distintas zonas del país, mostrando siempre una buena energía llena de humor.

Puede leer: ¿Se arrepiente? Tatán Mejía reveló todas las secuelas que le dejó haber sido deportista

Recomendados

Pero así como pasan tiempo en familia, también se divierten por su cuenta, en especial Tatán Mejía con Guadalupe, quienes han mostrado tener una buena complicidad, apareciendo juntos en muchos de sus videos.

Un ejemplo reciente de esto se pudo ver en una de las historias de Instagram del motociclista, en donde aparece mostrando cómo está enseñando a manejar a su hija mayor, utilizando un vehículo poco usual para esto.

Y es que en el clip se puede ver a Guadalupe manejando una podadora de césped de un tamaño considerable, algo que su papá está utilizando para enseñarle a conducir: “ya conseguí quien me corte el prado. Bien podadito, por favor. Bien podadito”.

Sin embargo, el motociclista aclaró que sus fanáticos no deben preocuparse de algún tipo de peligro, ya que el sistema de corte del vehículo estaba desactivado: “las cuchillas no están prendidas, fresco. No vayan a empezar aquí las almas caritativas de los consejos a darme consejos de cómo ser un padre”.

Lea también: “Pestañea si estás secuestrado”: video de Tatán Mejía en el concierto de Karol G se hace viral por está razón

Tatán Mejía también se encarga de enseñarle a manejar a su hija menor

Si bien Guadalupe ya parece tener una gran experiencia con los motos, y ahora también con vehículos de cuatro ruedas, su hermana Macarena no se queda atrás, ya que Tatán Mejía quiere que sus niñas continúen con su legado.

Así como se ha encargado de asesorar y entrenar a su hija mayor para que desarrolle sus habilidades en el mundo del motocross, también quiere hacer lo mismo con la menor, dejando esto en evidencia al publicar un video en donde se ve la niña montando una pequeña moto.

En el clip se puede ver a Macarena paseando con su moto alrededor de un gran terreno en los alrededores de la vivienda del presentador, mientras él le brinda algunos consejos en el proceso, indicándole que no vaya a tanta velocidad.