“No tiene sentido”: Ana Karina Soto se fue en contra de famosas salas de cine tras prohibir el ingreso de su hijo

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más recordadas de la televisión colombiana, pues durante muchos años ha sido la cara principal de varios formatos televisivos; actualmente es presentadora de ‘Mañana Express’ y ‘Buen Día, Colombia’; aunque es reconocida por su participación en diversos realities y producciones, en sus redes sociales comparte la convivencia que tiene con su familia, su esposo Alejandro Aguilar y su hijo en común Dante, que ha heredado gran parte de los intereses de la pareja.

Uno de los pasatiempos que comparten más frecuentemente es ver cine, incluso, Dante tiene una cuenta en la que comenta diversas películas clásicas y las reseña para un público mucho más infantil. Precisamente, como esta es una de las pasiones compartidas de la familia, buscan disfrutar de ir a cine para ver películas con bastante frecuencia, pero en esta oportunidad tuvieron un inconveniente que les causó molestia.

Al parecer, compraron entradas para disfrutar de una película juntos, pero debido a las restricciones de edad, Dante no pudo ingresar a las salas de cine porque la película tiene ciertas restricciones de edad; Ana Karina no tomó muy bien las peticiones del cine y explicó que aunque la película es para mayores de 15 años, su hijo ha visto bajo su supervisión muchas otras que tratan las mismas temáticas de acción y lenguaje agresivo, por lo que quedó afectada de no poder disfrutar con su familia este momento.

Ana Karina compartió unas historias en sus redes sociales afirmando: “aquí seguimos en la discusión que no dejaron entrar a Dante a ver Bad Boys, pero es que la película tenía restricción de 15 años, nosotros no caímos en cuenta cuando compramos las boletas, teníamos parche familiar de ver en cine. Obviamente, está con nosotros, entendemos la restricción de edad porque no han visto ese tipo de películas”, Alejandro apoyo los comentarios de su esposa y dijo: “Dante desde los cuatro meses está en un escenario de teatro y ha entrado a cine desde muy bebé con nosotros, pero no tiene sentido, nosotros cuidamos el contenido que ve Dante”.

Al final, la familia no pudo disfrutar de su tarde de cine, pero entendieron los argumentos de la cadena por la restricción de edad.