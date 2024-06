De jóvenes de la Primera Línea a hoteleros en Medellín: Polémica por propuesta de la SAE

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) encendió este viernes una fuerte polémica al proponer que los hoteles a los que se les ha aplicado la extinción de dominio sean entregados a algunos de los jóvenes que participaron durante el estallido social en el 2021, particularmente en la conocida Primera Línea .

La entidad se defiende y asegura que se trata de una alianza “público-popular” que tiene como objetivo darle la mano a los “jóvenes que fueron perseguidos” durante las protestas. Sin embargo, varios políticos locales consideran que es un premio para quienes incurrieron en delitos durante las protestas, en las que atentaron contra la Fuerza Pública, los bienes públicos y privados.

Polémica por propuesta para volver hoteleros a jóvenes de la Primera Línea

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció a sobre el tema y dijo: “nosotros lo que queremos es darle oportunidades de vida a los jóvenes, que por alguna razón hay un joven que porque no tuvo una oportunidad o algo se desvió en el camino, venga le ayudamos. Tantos jóvenes emprendedores y tantas personas que se levantan día a día a salir adelante, a estudiar, a trabajar, a progresar, a tener emprendimientos, a hacer cosas buenas para todos; y se les ocurre que lo mejor es entregarle un espacio justamente a quienes salen a destruir”.

Luego agregó: “¡Qué mensaje tan malo le están dando al país!, y qué mensaje tan malo le están dando a estas nuevas generaciones. No estamos de acuerdo con eso, ¿por qué? porque aquí tiene que haber son mensajes a través de los valores y no todo lo contrario. Aquí todos los jóvenes son bienvenidos a las oportunidades, pero no aquellos que creen que todo lo tienen que lograr a través de la violencia”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Todos los jóvenes son bienvenidos, pero no se les puede premiar por hacer violencia, las acciones se premian por acciones que construya a través de los valores. ¡Mal mensaje del gobierno nacional!”, “Muy bien @FicoGutierrez. Conocemos las intensiones de ese personaje y no podemos permitir que se apodere de Medellín a través de sus “colectivos”” y “Petro los premia con una sede para sigan delinquiendo y acabado con las ciudades, adicional como incentivo para tenerlos como apoyo a sus intereses políticos. Peligroso tema! Mi amigo Fico”.