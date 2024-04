‘La Casa de los Famosos’: Camilo Pulgarín se pasó de tragos y terminó hablando de más

‘La Casa de los Famosos’ es uno de los realities que tiene cautivados a los colombianos en las últimas semanas porque deja en evidencia la polémica convivencia que llevan las celebridades al tener que permanecer en el mismo lugar, ya cumplen dos meses en el programa y muchos televidentes ya tienen a sus favoritos, en cuanto a quienes quieren que sean los ganadores o a quienes les dan su apoyo incondicional durante las votaciones; esta semana todos los participantes de ‘La Casa de los Famosos’ entraron a la placa y poco a poco han salido; sin embargo, Camilo Pulgarín quedó nominado y ante el temor de salir prefirió hablar con Sebastián González aunque estuviera pasado de tragos.

Finalmente, la placa de nominados final, que se enfrentará a la eliminación, quedó conformada por Miguel Bueno, Diana Ángel, Karen Sevillano, Martha Isabel Bolaños, Juan Camilo Pulgarín e Isabella Santiago.

Camilo Pulgarín habló de más por tener tragos en la cabeza

En la fiesta temática de este viernes, Camilo Pulgarín se abrió por completo con Sebastián González, al parecer por cuenta de los tragos que ya tenía en la cabeza.

“Me tragué y no está mal, porque en este momento somos amigos y yo entiendo. Es porque hombres como vos ya no hay y qué chimba. Tu mamá te ama, viste el mensaje tan lindo que me mandó. Tenés que darla toda. Si me voy, la vas a dar toda. ¡Jurámelo!”, le dijo Camilo a Sebastián.

Sebastián le contestó: “No te vas a ir, porque yo necesito que estés acá”. Camilo le siguió diciendo: “Discúlpame las veces que me he mal viajado, me rayo muy fácil, pero las veces que hemos estado distanciados me he sentido muy mal”.

Los seguidores se pronunciaron diciendo que: “Camilo es tan lindoooo”, “Cómo se va a enamorar en días por Dios”, “Cuando ambos quieren pero no es el lugar adecuado”, “Todo enamorado es dulce y cuando ya no está enamorado es un peligro”, “Jamás pensé que Camilo fuera tan dulce, de verdad que es un ser humano increíblemente sorprendente y especial” y “Camilo dio información a todos de cómo las personas los estamos viendo desde afuera, que mal, Camilo lo estará haciendo a propósito para salir de la casa o talvez siente que saldrá por eso lo hizo”.