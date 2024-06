¿Se quitará las prótesis? Jenn Muriel se mostró saltando en el quirófano de una clínica

La influencer Jenn Muriel, conocida por su gran presencia en redes sociales, dejó a sus miles de seguidores intrigados luego de compartir un video en el que se mostraba llegando a una clínica. La publicación, realizada a través de sus historias de Instagram, generó especulaciones sobre si la hermosa modelo se someterá a una cirugía estética.

En el video, Jenn aparece emocionada mientras se desplaza en un vehículo hacia el centro de salud. “Chicos, ya voy camino a la clínica. Un poquito nerviosita pero voy contenta. Ya me vine súper preparadísima sin piercings, sin make-up. Me lavé el cabello porque quién sabe hasta cuándo me podré lavar el cabello y nada, llegamos a la clínica”, comentó Jenn visiblemente emocionada mientras enfocaba con su cámara la fachada de la clínica.

Más tarde, otro video mostró a Jenn con ropa especial, tapabocas y gorro, saltando en lo que parecía ser una sala de operaciones. “Deséenme suerte”, escribió la exnovia de Yeferson Cossio en la parte inferior del clip.

La publicación desató una ola de preguntas entre los usuarios de las redes sociales, quienes se preguntaban si la visita a la clínica se debía a motivos de salud o si se trataría de algún retoque estético. Las especulaciones no tardaron en propagarse, con muchos seguidores ansiosos por conocer más detalles.

Jenn Muriel dijo que se haría una explantación mamaria

En abril de 2024, Jenn Muriel había compartido una revelación importante sobre su determinación de someterse a una cirugía de explantación mamaria. “Me voy a quitar los senos (...) ya tomé la decisión, lo llevo pensando demasiado tiempo (...) me quiero hacer una explantación de mis prótesis mamarias y la verdad no tiene nada que ver con mi salud, estoy excelente”, explicó en ese momento.

Jenn añadió que, aunque su salud no estaba en riesgo, no se sentía a gusto con la apariencia de sus senos en ese punto de su vida. “Me estorban, siento que ya no forman parte de mí, de lo que quiero y no me siento bien con ellos”, afirmó. Además, mencionó que había dejado de usar mucha ropa porque no le gustaba cómo le quedaba con sus prótesis actuales.