“Es difícil de lidiar”: Andrea Serna reveló cómo maneja los momentos difíciles que enfrenta su hija

Andrea Serna le contó a sus seguidores que, a pesar de tener una vida bastante movida en el mundo de las cámaras, encuentra momentos para pasar tiempo con su hija, Emilia, y darle apoyo y consejos, tanto en las buenas como en las no tan buenas, ahondando un poco más sobre este último aspecto.

La presentadora suele pasar gran parte de su tiempo dedicada a su trabajo en los medios audiovisuales, además de estar muy atenta a las redes sociales, bien sea para publicar detalles de los programas en los que participa, para hacer pautas publicitarias o para interactuar con sus fans.

Pero esto no es todo para ella, ya que también encuentra momentos para pasar tiempo con su hija, Emilia, bien sea en el mismo set del ‘Desafío’, en su camerino o incluso acompañándola en actividades de provecho para la niña, con viajes a diferentes lugares o durante las competencias de equitación.

Y si bien Andrea Serna ha compartido que en varias oportunidades su hija se ha llevado varios premios en sus competencias, una seguidora decidió abordarla con una pregunta relacionada: ¿cómo aborda las derrotas Emilia?

A propósito de esto, la modelo aprovechó para ahondar sobre este tema, indicando que son situaciones un tanto complicadas para ambas: “es difícil de lidiar con eso, por supuesto, sobre todo cuando le dedicas tanto tiempo, cuando has entrenado tanto. Pero al final todo suma para bien”.

Así es cómo Andrea Serna maneja este tipo de situaciones con su hija

En la misma historia, la presentadora contó cómo suele aconsejar a Emilia en estas circunstancias, indicando que le da palabras de aliento y la invita a la reflexión en vez de a la frustración.

“Lo que hacemos puntualmente es, primero respetarle mucho como esa sensación de incomodidad cuando se presenta. Le decimos: ‘respira, camina un ratito, piensa qué fue lo que pasó y sé consciente que siempre vas a tener otra oportunidad para volverlo a intentar, para volverlo a hacer, para hacer el ajuste que consideres’”, contó Andrea Serna en una historia.

Para finalizar con esta idea, la colombiana indicó que también suele darle otro tipo de discurso para evitar extenderse con la niña: “valora tu proceso, eso es lo más importante. No calificarse por ese día que no estuvo tan bueno, sino ver el todo como un proceso maravilloso al que le has entregado tanto”.