Este será el nuevo proyecto en el que estará Miguel Varoni con Telemundo

Miguel Varoni, cuyo nombre completo es Miguel Américo Belloto Gutiérrez, es un actor y director de televisión colombiano nacido en Buenos Aires, Argentina, el 11 de diciembre de 1964. A los cuatro meses de edad, se mudó a Colombia con su madre, la actriz Teresa Gutiérrez. Allí, Miguel realizó sus estudios y debutó como actor a los 12 años en la obra Las señoritas Gutiérrez.

Su paso al éxito se dio cuando interpretó a Pedro Coral Babera en la serie Pedro el Escamoso, del Canal Caracol. Esta actuación le otorgó reconocimiento en Colombia y le abrió camino a numerosos premios, incluyendo el galardón a Mejor Actor en los premios TV y Novelas en el 2002. A día de hoy, Miguel Varoni también ha incursionado en la producción y dirección de televisión.

De hecho, uno de sus nuevos proyectos será como director de Sed de venganza, una nueva producción original de Telemundo que protagonizan Isabella Castillo, Danilo Carrera y Alexa Martín. Uno de sus directores es Miguel Varoni, quien no puede estar más feliz de estar al frente de esta historia en la que también participan Saúl Lisazo, Diego Olivera, Roberto Romano y Carlos Torres, entre otros.

“El elenco me tiene fascinado, estoy enamorado del elenco, un elenco con muchas ganas, ganas de dejar una huella”, expresa Varoni en entrevista con People en Español. Además, ha trabajado en la producción de telenovelas y series, contribuyendo a la creación de contenido emocionante para el público hispanohablante.

También reveló tips de sus producciones y como ha logrado trascender no solo en la actuación sino también en el mundo de la dirección: “Trato de dirigirlos como me gustaría que me dirigieran a mí cuando soy actor”, señaló.

“Soy un director que le ha robado a todos los directores con los que he trabajado, entonces soy una mezcla de muchos directores. Cuando me preguntan ‘pero cómo diriges tú’, [respondo] ‘como dirigen todos los directores que me han dirigido a mí’. A todos les he robado, a todos”.