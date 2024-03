“El mayor dolor”, Mafe Walker abrió su corazón en ‘La Casa de los Famosos’ y contó la pérdida que marcó su vida

‘La Casa de los Famosos’ es un formato televisivo que ha sido replicado en varios países, incluyendo México y Estados Unidos. Este reality ha llegado a Colombia de VIX y RCN, ofreciendo a los televidentes la oportunidad de adentrarse en la vida de sus influencers y famosos favoritos. Mafe Walker es una de las participantes que más sorprendieron con su anuncio, aunque no ha dado mucho de que hablar, tuvo la oportunidad de contar su historia de vida y dejó a muchos sorprendidos en redes sociales.

Mafe comentó que su vida ha sido marcada por diferentes situaciones, una de las más fuertes fue la muerte de su hermano de 14 años, que falleció a causa de una leucemia linfática aguda; Mafe comentó que además de este momento, su divorcio también marcó mucho su vida y aunque vivía en Inglaterra decidió venir a Colombia para darse la oportunidad de sanar emocionalmente, pues sentía que en el país Europeo no era feliz, “es uno, por no decir el mayor dolor que he pasado. Hablar de eso me causa mucho dolor”.

Mafe aclaró que aunque su vida ha estado marcada por momentos difíciles, los agradece porque eso la han hecho la mujer conectada de hoy en día y que ha permitido fortalecer la relación que tiene con el universo y con sus creencias espirituales.

La línea de vida de Mafe Walker

Quiero llorar 🥺 ella es tan bella #LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososCol #LCDLF pic.twitter.com/s0XVsRGmsC — MafeWalker StanAccount (@XenomorphFairy) March 15, 2024

‘La Casa de los Famosos’ continúa su transmisión ininterrumpida a través de la plataforma VIX, que ofrece servicio de streaming constante para que los espectadores sigan a sus famosos favoritos. Además, tendrán la posibilidad de votar más veces. En RCN, los televidentes pueden sintonizar el programa desde las 9:00 p.m. de lunes a viernes, y a las 8:00 p.m. los sábados y domingos.