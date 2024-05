“No veo nada de malo”: La reacción de Jhonny Rivera cuando le preguntaron si era gay

Jhonny Rivera sigue enfrentado algunos cuestionamientos sobre su orientación sexual en las redes sociales. Durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, uno de ellos insinuó que el artista es gay y sugirió que su relación con su novia, Jenny López, es solo una “fachada” para ocultar su verdadera orientación sexual.

En lugar de evadir la pregunta, el cantante de música popular decidió abordarla de frente para aclarar cualquier duda. “Es increíble esto cada vez que abro el cajoncito de preguntas eso es que soy gay, había bajado mucho con lo de Jenny, pero siguen”, comentó el intérprete de “El intenso”.

Rivera continuó reafirmando su posición y aseguró que no tiene nada que ocultar. “Yo se los he dicho, si soy gay lo diría porque yo no veo nada de malo y menos hoy en día, pero no lo soy”, afirmó con firmeza. Con esta declaración, el artista buscó despejar las especulaciones y dejar claro que, aunque respeta todas las orientaciones sexuales, no se identifica como homosexual.

La reacción de Rivera reflejó su postura abierta y honesta hacia sus seguidores, manteniendo siempre una comunicación transparente. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un artista cercano a su público, utilizando sus redes sociales no solo para promocionar su música, sino también para compartir aspectos de su vida personal y profesional.

La relación de Jhonny Rivera con Jenny López ha sido objeto de atención en los medios y entre sus fans, debido a su diferencia de edad de casi 30 años, y aunque ha ayudado a reducir algunos de los rumores, aún enfrenta cuestionamientos sobre su vida privada. Sin embargo, el cantante continúa manejando estas situaciones con madurez y apertura, reafirmando su autenticidad y su compromiso con ser genuino ante sus seguidores.

En otra oportunidades, Rivera ha dejado claro que estos tipos de comentarios son completamente falsos. Al enfrentar estas preguntas de manera directa, demostró una vez más su carácter y su disposición a ser transparente con su audiencia, reafirmando su lugar como uno de los artistas más queridos y respetados de la música popular en Colombia.