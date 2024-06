Reconocida actriz de ‘Rigo’ relató el trágico abuso que vivió a los 6 años

Yesenia Isabel Valencia es una talentosa actriz que ha actuado tanto en obras de teatro como en novelas televisivas. Además de su trabajo como actriz, dirige un taller de danza y actuación para teatro y televisión desde el año 2001. Junto a su hermano Andrés, fundó Valencia Producciones, una empresa especializada en efectos visuales (VFX). A lo largo de su carrera, Yesenia ha participado en diversas producciones televisivas, como “La reina del flow 2,” “Pa’ quererte,” “La mamá del 10,” “La ley del corazón,” y muchas otras.

PUBLICIDAD

De hecho, ella hizo parte de la novela “Rigo” producida por RCN Televisión. La historia está inspirada en el libro “Rigo” escrito por Andrés López y se centra en la vida del ciclista de ruta Rigoberto Urán, interpretado por Juan Pablo Urrego. La trama sigue a Rigo mientras enfrenta desafíos personales y profesionales en su país natal. La producción ha sido elogiada por su conexión realista con los espectadores y su representación auténtica de la realidad colombiana.

Yesenia Valencia interpretó el papel de doña Silvia de Durango en la serie “Rigo”. En la trama, doña Silvia es la esposa de Pedro Durango, el dueño de la empresa de helados Toné en Urrao. Su actuación como la suegra del reconocido ciclista Rigoberto Urán la volvieron tendencia a nivel nacional e internacional.

Ahora bien, en medio de una entrevista con Laura Acuña, la actriz tocó uno de los momentos más duros de su niñez que marcaron su vida, pues con tan solo 6 años de edad fue víctima de abuso sexual por parte del arrendador de la casa en la que vivía con su familia. “No hablo mucho de eso porque yo ya sané, pero entiendo lo importante que es para que los padres cuiden a sus niños”, relató.

“Uno de niño sabe cuando algo no está bien, pero el miedo lo invade a uno. Todo ocurre cuando en casa debían dejar entrar al dueño cada vez que iba a cobrarnos el arriendo, yo me ponía muy nerviosa apenas escuchaba que él iba a ir”, empezó contando Yesenia.

Gracias al sexto sentido de su madre, el abuso sexual paró, pues el arrendador de la vivienda aprovechaba cada visita para agredir a Yesenia quien apenas tenía 6 años de edad.

“Apenas mi mamá notó mi cambio de comportamiento me preguntó qué me pasaba. Le dije que ese señor me contaba historias de terror y que por eso me daba miedo que fuera, sin embargo, mi mamá notó que le estaba mintiendo y literal por poco y lo mata”, agregó la actriz sobre el fin de su abuso.

Aunque ella ha sanado y perdonado, considera crucial que los padres cuiden a sus hijos para evitar que experiencias como esta se repitan. Es lamentable que situaciones así sean más comunes de lo que se piensa.