Actriz de ‘Rigo’ confesó que se casó por plata cuando tenía 17 años, ¿de quién se trata?

‘Rigo’ fue una de las más recientes telenovelas del Canal RCN que se encargó durante varios meses de relatar la historia de vida del ciclista Rigoberto Urán. La producción logró ganarse el cariño de los televidentes debido a lo cercana que resulta, si bien ya hace varios meses llegó a su fin, su equipo de trabajo sigue dando de que hablar tanto dentro como fuera de la pantalla, pues recientemente una actriz de ‘Rigo’ confesó que se casó por plata cuando tenía 17 años.

¿Quién es la actriz de ‘Rigo’ que se casó por dinero?

Se trata de Yesenia Valencia, quien le dio vida a Silvia, la suegra de ‘Rigo’ y que se ganó el cariño del público, especialmente de las mujeres, debido a sus esfuerzos por querer salir adelante, llevando sus estudios a pesar de la edad que tenía su personaje.

Actualmente, Yesenia está enfocada en su otro proyecto fuera de la televisión como lo es ‘SmartFilms’ que ha logrado ser todo un éxito desde su inicio hace más de 5 años y ahora fue invitada a ‘La sala de Laura Acuña’ con el fin de revelar detalles inéditos sobre su vida.

Aunque la entrevista no ha sido revelado al 100%, en medio de uno de los pequeños cortos de esta aparición, Valencia indicó: “Yo le dije, a usted no lo quiero, pero me dijo que sí. En conclusión me casé por plata”.

Y es que para aquel momento la actriz tenía 17 años, pues anteriormente ya se había referido a este tema durante una entrevista en el programa ‘Se dice de mí' de Caracol Televisión. Allí, Yesenia confesó que se casó con un hombre bastante mayor que ella, “eso sí, fue un matrimonio muy arreglado. Fue un matrimonio super arreglado. Fue una persona muy linda. Un hombre maravilloso. Me dio la mano y me dijo casémonos”.

Por otro lado, su padre aseguró en medio de la misma entrevista que a él no le impresionó tanto la noticia como a su esposa y mamá de Yesenia Valencia, pues incluso lloró resaltando que era tan solo una niña. Seguidamente, Valencia confesó que su mamá le advirtió al hombre lo mismo que le dijo a su esposo, añadiendo que en 10 años ella no sería la misma.

Cuatro años más tarde y en medio de la madurez, Yesenia se dio cuenta de que no era lo que quería para su vida y a sus 21 años decidió separarse reiterando que fue un dolor fuerte para el hombre, sin embargo, la decisión estaba tomada. Posteriormente, vivió con una de sus amigas y quien actualmente hace parte de su proyecto mientras que adelantaba sus estudios en actuación.