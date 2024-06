‘Juanda’ de ‘La Casa de los Famosos’ consolidó millonario negocio tras su salida del reality de RCN

Juan David Zapata fue uno de los competidores de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, que más dio de qué hablar mientras estuvo en el reality, no solo por sus alianzas con los integrantes de lo que es ahora el equipo ‘Papillente’, también por su relación con Sandra Muñoz. Este influencer no desaprovechó el ‘papayaso’ de su aparición para consolidar un ‘negociazo’ con el que factura millones.

Para Zapata el salir en un concurso de televisión no fue algo nuevo, ya que había hecho parte del audiovisual de la directa competencia de ‘Nuestra Tele’, ‘El Desafío’ de Caracol Televisión. Este paso por la pantalla le permitió ir abriéndose de a poco en otras facetas de su carrera, como la de empresario, ya que desde ese momento le dio rienda suelta a su marca de ropa ‘Judavi’.

Pero este no fue el único campo con el que el joven de 27 años ha decidido ganarse la ‘papita’, ya que se metió de lleno a ser una reconocida figura digital, aspecto que recientemente le trajo buenos réditos, los cuales se masificaron luego de su salida de ‘La Casa’; hasta el punto que muchas marcas o han buscado para hacer millonarios contratos por las nuevas cifras que maneja en sus redes. Muestra de su felicidad fue un reciente video que publicó mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 371.000 seguidores:

“Ayer me salió un trabajo y me pidieron mis estadísticas y yo tengo 370.000 personas y ellos solo me estaban pidiendo 300.000. De locos, yo no me las creo en serio. Estoy muy agradecido con todos ustedes, sé que vamos por más. Muchas veces uno no se imagina hasta dónde uno puede llegar y las cosas que uno puede conseguir. Puede que esto no sea nada para unos que son muy virales. (...) La invitación es a seguir y no rendirse por nada del mundo”, expresó Zapata en el clip.