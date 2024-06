Estilista se defendió de los haters en redes tras hacerle cambio de look a Ornella

El estilista Víctor Ocampo, encargado del reciente cambio de look de Ornella Sierra, salió en su defensa luego de que su trabajo fuera cuestionado en redes sociales. La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’, conocida como la ‘Barbie costeña’, visitó la peluquería de Ocampo para transformar su cabello, que había sufrido considerablemente durante su tiempo en el programa.

PUBLICIDAD

Ornella, al igual que muchas de sus excompañeras, buscó recuperar la salud y apariencia de su pelo, que había perdido mucho volumen y brillo en el set. El nuevo estilo, con extensiones rubias que le dieron una cabellera más larga y saludable, generó un gran impacto entre sus seguidores. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas.

En las plataformas digitales, varios usuarios cuestionaron el resultado, alegando que el color del cabello de Ornella parecía el mismo de antes y que no lucía saludable a pesar de los tratamientos recibidos. Las críticas no se hicieron esperar, lo que llevó a Ocampo a defender su trabajo públicamente.

“Decidí no oscurecer el tono del cabello de Ornella porque no iba acorde con su rostro y el color de sus ojos. Un cabello oscuro se le vería horrible”, declaró Ocampo. También explicó que el crecimiento del cabello hasta la cintura es un proceso que lleva años de tratamientos y cuidados constantes, algo que no se puede lograr de la noche a la mañana.

El estilista enfatizó que para mantener un cabello bonito, arreglado y sano, es esencial que la persona misma use las herramientas y tratamientos adecuados. “Si el cabello no se cuida y no se arregla, ya no es culpa del estilista”, añadió.

A través de sus redes sociales, Ornella también se pronunció, pidiendo a sus seguidores que dejaran de comentar sobre su cabello, ya que era un tema muy sensible para ella. “Soy un ser humano como cualquier otro, y no todo el tiempo debo verme perfecta. Es normal a veces estar desarreglada”, expresó. Asimismo, mencionó que está aprendiendo a cuidar su cabello para mejorar su apariencia.