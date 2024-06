“Era verdad”: Karen encara a Pantera y le pide disculpas a Martha

Durante horas de la convivencia el top 6 de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia tuvo una actividad en la terraza en la que compartieron un largo rato con un almuerzo en el que respondieron algunas de las preguntas que hicieron los televidentes.

Una de las interrogantes fue dirigida a Miguel Melfi sobre si de verdad se enamoró o no de Nataly Umaña, mientras que otra fue para la creadora de contenido Karen Sevillano en la que le refutaron los motivos por los que pedía empatía, pero que no la práctica.

Sin embargo, llegó otra en la que le preguntaron a Kevin Fuentes, más conocido como Pantera, sobre el beso que ella le dio al actor Julián Trujillo durante su visita en un “congelado” y que ha desatado la molestia desde entonces en el participante.

En medio de ello se dio una conversación en la que Pantera dijo “Si quieres o te gusta otra persona y se los puedes decir, y yo me alejo, uno no puede… pero de que me dé celos, un hombre guajiro es posesivo, es como que, es mi mujer”.

Y segundos más tarde Karen Sevillano lo interrumpe para decirle que “O sea que nosotros le reclamamos a Martha ¿Y era verdad? ¡Qué pena Martha!”. Pantera argumento que “No, pero yo soy posesivo con mi mujer, o sea, con mi mujer que la siento como si fuera mía”.

Las palabras de Pantera le recordaron a Karen Sevillano el momento en el que la actriz Martha Isabel Bolaños usó las mismas palabras para referirse a él, y que le ganó un reclamo por parte de Natalia Segura Mena, la decimosexta eliminada.

Luego llegó otra expresión de Karen Sevillano en la que indicó “Martha, qué pena”, mientras Pantera busco aclarar “Quiero dar a entender que posesivo con mi mujer, nada de eso, de que yo soy celoso por mí y tengo que mejorar eso”.