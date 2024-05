“Me funciona”: Jhonny Rivera reveló cuál es su truco para hacer que no lo pongan de mal humor

El cantante Jhonny Rivera recientemente compartió un valioso consejo en sus redes sociales sobre cómo evitar que otras personas “le dañen el día” con sus problemas. Rivera, con su característica sinceridad, reveló un truco que, según él, le ha funcionado muy bien y que sugirió poner en práctica a todos sus seguidores.

En un video, Jhonny relató una experiencia personal que le ocurrió mientras conducía su vehículo. “Mientras estaba manejando, el semáforo cambió a verde y al cruzar quedé en medio porque había taco. Entonces, cuando cambió el semáforo, llegó un tipo y se me metió a dañarme el carro, literalmente. Me dio mucha rabia porque ya estaba parqueado, y empieza a pitarme y a manotearme. Me dio rabia y yo también con el carro empecé como una guerra ahí y le gané yo”, recordó el cantante entre risas.

El incidente afectó su humor y lo hizo reflexionar sobre su comportamiento. “Yo no soy así, pero me dejé dañar, me dejé contaminar. Entonces caigo en cuenta de mi error y engaño al cerebro haciendo una sonrisa, así sea falsa, pero el cerebro entiende que estoy contento y se empieza a bajar la rabia”, explicó Rivera.

Decidido a resolver la situación, Jhonny esperó al otro conductor en la calle, pasó por su lado y bajó el vidrio para pedirle disculpas. El otro conductor, sorprendido y apenado, también bajó la guardia y aceptó las disculpas.

El cantante enfatizó la importancia de mantener la calma en momentos de conflicto y recomendó a sus seguidores que, en situaciones similares, hagan una sonrisa, aunque sea falsa para que el cerebro entienda que están contentos y cambie el estado de ánimo. “Lo leí en un libro, eso no me lo inventé yo”, aclaró Jhonny, bromeando que de haberlo hecho él, hubiera patentado la idea.

Con su consejo, aunque sencillo, Jhonny resaltó la importancia de sobrellevar las emociones y el poder de la mente para superar situaciones complicadas.