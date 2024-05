“Esto no estaba así”: Luisa Fernanda W mostró la dolorosa afección de salud que la aqueja

Luisa Fernanda W volvió Colombia recientemente después de cumplir varios compromisos sociales en Estados Unidos, incluyendo su participación en eventos de moda de alto perfil. Su regreso al país tuvo como objetivo asistir al prestigioso Bogotá Fashion Week 2024, donde marcó tendencia con su presencia.

Tras su llegada, Luisa Fernanda compartió momentos íntimos con su pareja, el cantante Pipe Bueno, y varios amigos cercanos. Sin embargo, la alegría de su retorno se vio empañada por una preocupante afección que la influencer reveló a través de sus redes sociales.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda mostró a sus seguidores una protuberancia en su muñeca izquierda, que ha generado gran preocupación entre sus fans. En las imágenes, se puede ver cómo mueve su mano mientras muestra el área afectada, donde se aprecia claramente una anormalidad en el hueso.

“La realidad de mi mano es que esto no estaba así. Ayer estaba sin esto. El hueso se me salió por alguna razón y me duele”, se escucha decir a Luisa Fernanda. La influencer añadió que la situación es muy extraña para ella, pues el abultamiento apareció de un momento a otro, causando un dolor intenso que la ha dejado desconcertada.

Entre las posibles causas que consideró, mencionó que podría haber puesto mal la mano mientras descansaba, aunque no tiene certeza de ello. “Necesito ayuda, el hueso como que se dislocó”, expresó al final del vídeo.

La revelación produjo una ola de apoyo en las redes sociales, donde sus seguidores y colegas del mundo de la moda y el entretenimiento han expresado su preocupación y le han enviado mensajes para saber cómo sigue de su molestia.

Hasta el momento, Luisa Fernanda no ha proporcionado más detalles sobre su estado de salud o si ha buscado atención médica. Sus seguidores esperan ansiosos una actualización y le desean una pronta recuperación.