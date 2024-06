¿Lo presintió? Así se despidió Martha Isabel Bolaños horas antes de ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos’

Martha Isabel Bolaños dio a entender que no se sentía muy segura al estar en la placa de nominados de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, aprovechando un breve momento frente a una de las cámaras para despedirse de sus fanáticos, varias horas antes de conocer que en efecto ella sería la eliminada de esa semana.

PUBLICIDAD

La actriz se convirtió en la última mujer del ‘Team Galáctico’ en abandonar la competencia, dejando a solos a los dos miembros restantes de su grupo. Mientras que por su parte, el ‘Team Papilllente’ tiene la ventaja numérica con cuatro integrantes.

Puede leer: ¿Bienvenida a la familia? Pipe Bueno le dio especial serenata a Ornella y su hermano Miguel en pleno evento

La salida de la colombiana generó muchas reacciones en las redes sociales, con un gran grupo de usuarios celebrando ya que ella era una de las participantes menos favoritas que quedaban en la competencia, mientras que otro grupo se sintió decepcionado porque Alfredo Redes se quedó una semana más en el programa.

Pero tal parece que Martha Isabel Bolaños despertó su sexto sentido, ya que varias horas de que empezara la gala de eliminación el pasado domingo, aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidores a través de las cámaras de La Casa de los Famosos, como si de una despedida se tratara.

“La idea de irme me duele porque es un desprendimiento, todo lo que cambiamos duele, todo lo que tenemos que dejar y produce un desprendimiento, duele”, empezó a decir la colombiana frente a una de las cámaras del show.

En el mismo mensaje también aprovechó para contar que si se llegaba a ir en esa oportunidad, saldría por la puerta grande y llena de mucha gratitud: “nos vamos llenos de gratitud, nos vamos juntos llenos de gratitud por todo lo que se vivió”.

PUBLICIDAD

Lea también: ‘La Casa de los Famosos’ ya tiene fecha para despedirse de RCN y darle paso a ‘MasterChef Celebrity’; ¿cuándo?

Martha Isabel Bolaños agradeció por todo el apoyo que le brindaron

Durante esta intervención, la actriz señaló que a pesar de que no tiene pruebas, sabe que hay mucha gente en el exterior de la casa/estudio que la estuvo apoyando cada semana y que hicieron todo lo posible por extender su estadía dentro de La Casa de los Famosos.

“Yo intuyo que afuera ustedes, la gente que me sigue, la gente que me quiere, la gente que me conoce, la gente que sigue mi proceso, la gente que le caigo bien, la gente que inspiro, yo sé que ustedes están moviendo cielo y tierra para que yo me quede”, dijo en el mismo clip Martha Isabel Bolaños.