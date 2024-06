“Se quedó la grosería”: así reaccionan en redes ante la eliminación de Martha Isabel de ‘La Casa de los Famosos’

En la más reciente edición de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se llevó a cabo la gala de eliminación en la que se conoció que se convirtió en el décimo octavo eliminado de la competencia

La placa de nominados estuvo dividida por tres representantes del Team Papillente como lo son los creadores de contenido Karen Sevillano y Alfredo Redes con el panameño Miguel Melfi, mientras que la actriz Martha Isabel Bolaños como la única representante del Team Galáctico

De acuerdo las cifras ofrecidas por la presentadora Cristina Hurtado, las cuales fueron en votos negativos, es decir no para salvar, sino para eliminar, el puntaje más bajo lo tuvo el panameño Miguel Melfi con el 0.66 % por lo que fue el primero en regresar.

La segunda en volver a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia fue Karen Sevillano quien consiguió solo el 3.08 %. Ante esto en el cuarto de eliminación quedó un papillente y un galáctico a esperar el resultado final.

Alfredo se convirtió en el tercero en regresar con el 43.05 %. Mientras que la actriz Martha Isabel Bolaños consiguió el 53.21 % de los votos y por ende en la decimo octavada eliminada de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

Tal y como era de esperarse las reacciones por parte de los televidentes no tardaron en llegar, y muchos manifestaron su felicidad, así como quienes expresaron su descontento y tristeza ante la eliminación.

“Se quedó la grosería”, “Sale Martha y ya los papillentes dicen que no es fraude”, “Ni Martha ni huila, yo me voy es a dormir”, “Se nota que la salida de Martha fue una ‘arreglo’ para callar el ruido que estaba haciendo La Segura en contra del canal 🙄🤪 no tengo pruebas pero tampoco dudas” y “Hoy gano Colombia muchachos, Martha se fue…”, son algunas de las reacciones que destacan en las redes sociales.