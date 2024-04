Yina Calderón compartió foto de su madre cuando tenía 15 años y la comparan con Westcol

La influencer Yina Calderón causó revuelo en sus redes sociales al compartir una fotografía de su mamá cuando era adolescente. La imagen generó diversas reacciones entre sus seguidores, incluyendo comparaciones con el reconocido streamer Westcol.

PUBLICIDAD

Yina, conocida por su actividad constante en las plataformas digitales, aprovechó un momento para publicar una foto antigua de su mamá, Merly Ome, a los 15 años. En la imagen, su madre aparece sentada y sonriendo frente a la cámara.

La publicación provocó numerosos comentarios en la cuenta de Yina, con algunos elogiando la belleza de su madre y otros señalando semejanzas entre Merly y las hijas de Yina, especialmente con Juliana, una de las hermanas de la influencer.

Recomendados

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue aquel que comparaba a la madre de Yina con el streamer Westcol. “Jajaja, sí lo pensé pero vi el comentario y sí se parecen”; “Igualitos”; “¿Será que Yina es hermana de Westcol?”, fueron algunas de las respuestas de los internautas.

Aunque Yina no se pronunció al respecto, esta comparación podría no ser de su agrado, dado que Westcol no figura entre sus personas favoritas. La relación entre ambos ha estado marcada por fuertes enfrentamientos en las plataformas.

Yina Calderón La influencer publicó una foto de su madre cuando tenía 15 años. / Foto: Instagram @yinacalderonoficial - Tomada el 30 de abril de 2024.

La foto de la madre de Yina Calderón, además de suscitar comparaciones, generó un debate sobre la belleza y las similitudes entre las generaciones. Algunos usuarios bromearon sobre la genética familiar, mientras que otros elogiaron la juventud y la apariencia de Merly Ome. ”A yina la hicieron de mala gana, con rabia porque a la mamá no le sacó fue nada, la señora se veía bonita”, dijo un internauta.

La publicación de Calderón no solo mostró una imagen nostálgica de su madre, sino que también desató una serie de comentarios y comparaciones entre sus seguidores, destacando una vez más el impacto de las redes en la vida de los influencers y sus seguidores.