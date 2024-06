Ornella respondió a los críticas que le hizo Sandra Muñoz tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

Los participantes eliminados de ‘La Casa de los Famosos’ continúan generando controversia al revelar detalles de su experiencia en el reality de RCN. La más reciente eliminada, Ornella Sierra, conocida como la ‘Barbie costeña’, no ha permanecido en silencio ante las críticas de sus excompañeros. Ornella obtuvo la votación más baja para lograr su permanencia y fue eliminada, pero esto no ha detenido la atención sobre ella.

Recientemente, la actriz Sandra Muñoz utilizó sus historias de Instagram para referirse a la actitud de Ornella durante su tiempo en el programa. Un usuario le preguntó a Sandra qué era lo que más le incomodaba de la barranquillera, a lo que respondió: “Que habla mal de todos, hasta de sus compañeros de equipo. Que armaba problemas llevando y trayendo chismes todo el día y su gran deseo de llamar la atención, entre otras cosas, haciendo show por todo. Poco profesional (psicóloga)”, escribió Sandra en una publicación que posteriormente borró, pero que ya se había vuelto viral en las redes sociales.

¿Qué dijo Ornella sobre las declaraciones de Sandra Muñoz?

En una entrevista posterior, concedida a Los40, Ornella Sierra fue informada de los comentarios de Sandra Muñoz y respondió con calma. “Sandra a mí me parece una mujer muy bacana, una mujer muy fuerte. Lo que ella diga d e mí, la verdad ni me va ni me viene. Yo sé que no soy una persona conflictiva”, expresó Sierra. También comentó sobre las acusaciones de falta de ética profesional, subrayando que ella había entrado al reality siendo auténtica y que no se trataba de un concurso para psicólogos.

“Si Sandra quiere quedarse con lo malo que pasó en el reality, es cosa suya; yo prefiero quedarme con lo bueno”, añadió la costeña, dejando claro que no tiene intenciones de prolongar el conflicto con la actriz.