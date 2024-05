A Yeison Jiménez le salió ‘problemita’ con una de sus recientes canciones que le costaría varios millones, ¿qué pasó?

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más famosos en Colombia debido a grandes éxitos como ‘Aventurero’, ‘Vete’ y ‘Bendecida’. El manzañareño también ha logrado destacarse por su carisma y sencillez, ayudando a quienes más lo necesitan, mientras que adelanta su faceta como empresario, ya que a la fecha cuenta con alrededor de 9 negocios. En medio de su búsqueda por seguir haciendo lo que le gusta, su música, Jiménez confesó que tiene problemas con el video de su nueva canción y perdió varios millones.

Jiménez anunció el estreno de su nueva canción junto a Andrey Riobueno, Tequila y limón. Sin embargo, los problemas han aparecido luego de su lanzamiento y en medio de una entrevista con la emisora ‘Olímpica’, ambos artista terminaron lo que ocurrió detrás de este hecho.

En un primer momento, las risas no faltaron por parte de Boyacoman, ya que Andrey confesó que tuvo problemas con el primer videoclip que grabaron el año pasado, pues meses antes tuvo un accidente que terminó dejándole secuelas en uno de sus dedos de la mano. Lo cierto es que por segunda vez el clip se volvió a grabar, pero nuevamente aparecieron los problemas.

“Uno no sabe como es que funciona el algoritmo. La canción es una canción sensual. Obvio, quien hizo las tomas de sensualidad fue Andrey. Yo no por el verraco. Muchachos hicimos un video chévere, no tiene nada raro, nada diferente. Hay una chica en lencería con Andrey y ha sido sumamente censurado. De hecho, no me han recibido ni una sola pauta. Nada”, agregó Yeison Jiménez, dejando claro que siente que no exista nada raro en este video.

Sin embargo, en medio de risas, Jiménez aseguró que todo parece indicar que tendrían que grabar el video una tercera vez y estar a la espera de que su contenido sea bien recibido por parte de los seguidores de ambos cantantes.

¿Cuánto cobra Yeison Jiménez por un concierto?

Yeison Jiménez en medio de una entrevista con ‘Los 40 Colombia’ Jiménez aseguró que cobra entre 180 y 200 millones de pesos por unos de sus conciertos, resaltando que en el inicio de su carrera estuvo sobre los 80 mil y 150 mil pesos, luego de algunos éxitos esta cifra subió a 20 millones.