Eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ quiere quitarle el amor de Miguel Bueno a Ornella

La eliminación de Ornella Sierra de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix , el pasado domingo 26 de mayo, se convirtió en toda una conversación digital por algo más allá de su estadía en el reality de ‘Nuestra Tele’, ya que gran parte de la audiencia estaba al pendiente de su futuro amoroso con Miguel Bueno. Pero, a su naciente idilio de amor le salió recientemente un tercer implicado, que también apunta a conquistar el corazón del reguetonero.

Antes de que ‘La Barbie Costeña’ saliera del set, ‘Miguelito’ le había hecho una visita bajo la dinámica de ‘Congelados’, en la que aprovechó para darle un beso y decirle que la estaba esperando afuera, algo que sucedió solo horas después. Ambos volvieron a rencontrarse fuera del formato y decidieron tener una cita, la cual terminó hasta la madrugada y en un lugar bastante inesperado, una peluquería en la que Sierra se cambió por completo su aspecto; acto que ambos disfrutaron bebiendo varias copas de vino espumoso.

Mientras esto sucedía y muchos celebraban la posibilidad de una relación entre ambos, un exparticipante del audiovisual, Camilo Pulgarín, realizó unas declaraciones bastante polémicas, en las que, bajo su personaje, ‘María José', le dijo a Ornella que estuviera ‘pilas’ porque si descuida al reguetonero ella será la primera en la lista en ir por su corazón.

“Si vos no aprovechas a ese hombre, me lo quedó yo, porque bien bueno si está. Cantante como me gustan a mí, de esos cantantes que lo hacen sufrir a uno porque en los conciertos se quitan la camisa y las viejas le caen. Así quiero yo sufrir, darme mala vida. Que me lleve a sus conciertos y que yo pueda decir yo soy su mujer. (...) Si no lo cuidas te lo quito”, expresó jocosamente el creador de contenido.