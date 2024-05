Ya no lo usa para la cara: Esposa de Omar Murillo causó polémica al contar su nueva terapia

Koral Costa, esposa del actor Omar Murillo, ha vuelto a encender la polémica en redes sociales tras compartir su peculiar rutina diaria para fortalecer su sistema inmunológico y conservar su beleza. Semanas atrás, había revelado que padecía del síndrome de pica, que la inducía a comer tierra, y ahora ha sorprendido nuevamente con un remedio casero que muchos han catalogado como “asqueroso”.

Durante la participación de Bola 8 en ‘La Casa de los Famosos’, Koral confesó a sus miles de seguidores que había atravesado un período de ansiedad que la llevó a ingerir tierra de un matero en su casa. Ella explicó que esta condición se llama síndrome de pica y aseguró que ha estado trabajando para superarlo. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, con muchos cuestionando su estado mental.

Anteriormente, Koral también había compartido otro controvertido tratamiento de belleza: aplicarse su propia orina en el rostro para rejuvenecer la piel. Según explicó, usaba una pequeña cantidad, especialmente de la primera orina de la mañana, para que su piel luciera más tersa.

En una nueva y sorprendente revelación, Koral confesó que no solo usaba su orina para aplicarla en su rostro, sino que también la bebía. Insistió en que la orina debe ser lo más fresca posible y no conservarse para consumirla después. “Todos los días me hago mi orinoterapia, la orina fresquita (...) Con la orina del momento, esta es mi orina de hoy, me la tomo, a mí me ha servido para mi inmunidad, para mi piel”, declaró Koral mientras bebía su orina frente a la cámara.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y en su mayoría negativas. Los internautas criticaron el color del líquido que mostró en el video. “En vez de tomar orines tome más agüita, porque esa orina está muy amarilla”, comentaron en su cuenta personal. Algunos sugirieron que el color podía ser resultado de un filtro, pero Koral lo desmintió, asegurando que ese era su tono natural. Otros señalaron que era un procedimiento “asqueroso”.