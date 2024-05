Soley, ‘La Bellakita, se va de frente contra los ex dañinos con su nueva canción ‘MLPD’

Sin siquiera llegar a los 20 años, Soley ya sabe lo que es pararse a cantar frente a miles de almas en el Atanasio Girardot de Medellín , luego de que en diciembre de 2023, fuera la encargada de hacer apertura del ‘Mañana Será Bonito Fest’, de Karol G; presentación que no es solo un sueño cumplido, también el premio a la disciplina y profesionalismo que ha mostrado desde que hacía giras en colegios.

En entrevista para Publimetro Colombia, la nacida en Armenia, capital del Quindío, nos cuenta sobre cómo fue su entrada a la industria del reguetón, luego de destacar en la guaracha con colaboraciones con un DJ de renombre como Fumaratto; además de darnos detalles de su nuevo sencillo ‘MLPD’, en el que habla de esos ex que no sueltan y solo quieren hacer daño.

“Tenía mucho miedo entrar por lo mismo porque había muchos rumores de que a las mujeres se les hacía muy difícil estar en el género en esos momentos, solo resaltaban Karol G y Farina; yo escuchaba sus entrevistas y si era notorio lo difícil que les tocaba. Karol G ella destapó un camino muy bueno para las mujeres que ahorita estamos empezando”, expresó la artista, que recientemente recibió dos nominaciones en los Premios Nuestra Tierra.

¿Cómo fueron sus inicios en la música?

“Mi inicio en la música en sí fue a los 5 años, desde ahí fue que yo empecé, estudié canto y estaba en el coro; pero de lleno en la industria, me metí a sacar música en Spotify y hacer shows a los 14 años. Mi proceso siempre estuvo acompañada de mis papás, ellos me acompañaban a las discotecas y a los estudios de grabación, fue un proceso muy lindo y muy sano; aunque no siempre hubo logros, también fracasos y los supe lidiar”, añadió.

La constancia de Soley González Jaramillo, la ha llevado a codearse con referentes del género que en la actualidad tomaron la batuta que durante años estuvo liderada por J Balvin y Maluma, mismos que, junto a ella, le apuestan al impulso de los talentos femeninos en el género, eso sí, manteniendo el estilo y concepto de estas letras que son consumidas por millones de personas en el mundo.

“Mis mejores amigos son Ryan Castro, Sog, y Coqe, yo me rodeo solamente de hombres, es difícil ver a mujeres en la industria, por lo mismo, y creo que tenemos mucho miedo de entrar. Ahora está cambiando demasiado, así como las cosas evolucionan, así como el mundo cambia, como aceptan, es igual en la industria; dentro y fuera todavía hay mucho tapujo en frente a las letras que de pronto escribimos o como decimos las cosas”, manifestó.

“Yo soy una persona que me encanta el reguetón y canto full reguetón, o sea, explícito, yo soy ‘La Bellakita’. Mis letras son como las letras que escribiría un hombre, pero expresadas desde la perspectiva femenina, que no parece absolutamente nada malo porque tenemos la misma potestad de decir las cosas”, afirmó

“Si queremos que la industria femenina del reguetón crezca, debemos ayudarnos entre todas, no solo velar porque una resalte. Para cada una hay cosas diferentes, una puede cantar sobre amor, otra de letras explícitas, otra de despecho, para todas debe haber un espacio”, complementó.

¿De dónde vino la inspiración para ‘MLPD’?

Lo directo y explicito de su pluma la llevó a crear ‘MLPD’, tema cuyo video musical ya supera las 270.000 reproducciones en YouTube y que fue realizado de la mano de afamados productores como, Alex De Big Pieces, Jhon El Intocable, Mauro Dembow y Mr. Montoya; allí Soley incorpora en sus líricas una situación constante en algunas relaciones que se terminan, la presencia de un ex que no deja avanzar a la otra persona por rencor.

“Yo siento que cuando las personas estamos en una relación todo es color de rosas hasta el momento en que se terminen las cosas. Después de eso hay dos tipos de ex, uno que se va normal, no te volvió a molestar; pero hay otros que se quedan y te quieren dañar completamente, incluso cuando son culpables, y de eso trata mi canción, de esos ex que terminan y quieren dañar tu imagen”, fue la breve descripción de la artista sobre su creación.

“Sentí que era algo de lo que se tenía que hablar en una canción porque es algo cotidiano y que más que una mujer para decir lo que nos pasa y lo que sentimos. Soy una pelada que dice las cosas de frente”, complementó.