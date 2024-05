Melissa Martínez vivió difícil situación en los Estados Unidos: “Estamos sin movernos”

Melissa Martínez Artuz es una destacada periodista deportiva colombiana, nacida el 29 de enero de 1987 en Soledad, Colombia. Es conocida por su trabajo como presentadora en ESPN Colombia, particularmente en el programa ESPN SHOW.

Martínez creció y estudió en Barranquilla, donde se formó en la Universidad Autónoma del Caribe. Su mentor fue el narrador deportivo Edgar Perea, y ella es una hincha declarada del Junior de Barranquilla. Comenzó su carrera en televisión como ‘Patrullera Nacional’ en noticias RCN antes de pasar al periodismo deportivo en las transmisiones de Futbolmanía de RCN.

En su vida personal, Melissa vivió en Bogotá y se casó con el futbolista uruguayo Matías Mier en 2019. Sin embargo, en 2022, se hizo pública una infidelidad por parte de su esposo, lo que llevó a su separación. Desde entonces, ha continuado enfocándose en su carrera profesional.

Hace poco la periodista deportiva colombiana, vivió un momento de tensión en Dallas, Estados Unidos, debido a una fuerte tormenta. Durante su estancia en un hotel en Dallas, donde se encontraba por motivos de trabajo, se vio afectada por las condiciones climáticas extremas que la obligaron a permanecer dentro del hotel.

“Me dijeron que esta ciudad me iba a sorprender, pero no pensé que de esta forma, por ahora estamos en el hotel sin movernos y nos ha llegado alertas desde esta madrugada y nos vamos a quedar. Ayer parecía que sería un día fresco y fue muy caluroso y hoy amaneció muy fría”, contó la presentadora en sus redes sociales.

La tormenta fue tan severa que incluso recibió alertas de tormenta severa con vientos destructivos de 80 mph. A pesar de la situación, Melissa utilizó su perfil de Instagram para compartir su experiencia y tranquilizar a sus seguidores, mostrando que, aunque el clima le impidió realizar algunas actividades planeadas, estaba a salvo y eventualmente pudo salir y continuar con su agenda.

Mientras tanto, sus seguidores en las redes sociales esperan con anticipación su próxima actualización, sabiendo que, aunque el clima pueda retrasar sus movimientos, Melissa Martínez nunca se detiene por completo.