¿Le declaró su amor este fue el particular momento de Melissa Martínez con Maluma

El Sí Se Sabe Fest Deluxe, es un evento que celebra la cultura urbana, combinando música y deporte, en particular el fútbol. Es una plataforma donde artistas y deportistas se unen para ofrecer una experiencia de entretenimiento única. En este caso, el evento destacó la colaboración entre el artista de música urbana Blessd y la leyenda del fútbol Ronaldinho, quienes presentaron el nuevo trabajo musical de Blessd, ‘BLESSDELUXURY’, en un contexto festivo que incluyó un partido de fútbol.

Además de la música y el partido de exhibición, el evento contó con la presencia de personalidades reconocidas del mundo del fútbol como René Higuita y Francisco Maturana, añadiendo un valor especial al encuentro. El Sí Se Sabe Fest Deluxe se caracterizó por ser accesible al público, ya que las entradas fueron gratuitas y el evento se transmitió en vivo, permitiendo que una audiencia más amplia pueda disfrutar del espectáculo. La combinación de estos elementos crea un ambiente festivo y de celebración que resonó bien con los fans de ambos.

De hecho, Maluma fue uno de los invitados especiales y entró al coliseo con la camiseta del número 10, y la presentadora Melissa Martínez, conductora del evento, aprovechó para elogiarlo por su belleza, talento en el fútbol y la música. “Voy a decir qué es lo más lindo que ha dado este país (...) ojo, que primero fue del fútbol, y después de la música. Crac de ambos lados”, expresó la periodista deportiva barranquillera.

“La verdad es que yo pensé que iba a llegar a ser futbolista profesional. Pasé de jugar la categoría Pony-fútbol, en un equipo que se llamaba Bolillo Gómez, a las inferiores de Nacional. Luego pasé a la Sub-14, a la Sub-15 y me fui a jugar a La Equidad, que dirigía Alexis García. Ahí pasé dos años. Tuve la oportunidad de hacer un par de viajes a Bogotá, pero, obviamente, jugar en la capital es totalmente diferente, la altura afecta muchísimo. Pero sí. Definitivamente, yo sí quería ser jugador profesional”, reveló el cantante en una entrevista de la revista Bocas.

Los fanáticos del artista paisa comentaron sobre su participación en el evento del Blessd: “Yo: obvio sé de fútbol. Por ejemplo, Maluma es el mejor en la cancha”; “Maluma lo hizo muy bien”; “La figura del partido🥵”; “Alguien que me diga si este hombre tiene algo que NO haga bien😍”; Juan Luis llega al partido de Blessd VS Ronaldinho”, son algunos de los comentarios de los usuarios.