“Me hacen dar una rabia”: Karen se molestó con Pantera y Melfi en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ continúa generando controversia en las redes sociales después de la difusión de un video en el que se observa un altercado entre Pantera, Miguel Melfi y Karen Sevillano. La situación se desató cuando Karen reclamó a Melfi sobre la forma en que había acomodado su ropa después de lavarla, lo que desencadenó un intercambio de palabras, algunas muy groseras por parte de la influencer.

En las cuentas oficiales del canal RCN, se puede ver a Karen expresando su descontento con Melfi, afirmando que las prendas se veían desordenadas sobre la cama. Ante esto, el panameño respondió sarcásticamente, preguntando si prefería que dejara la ropa húmeda en la canasta. Karen, visiblemente molesta, preguntó si la lavadora había hecho bien el proceso de exprimir la ropa.

En medio del intercambio, Pantera intervino, defendiendo a Melfi y señalando que este había hecho una buena acción al llevar la ropa a la habitación que comparte con Karen. “No señor, usted tiene que agradecer que le trajeron la ropa, que la tendieron para que se seque, y luego viene con cuatro piedras en la mano a decirle a Melfi. Así es con el almuerzo y con el aseo”, dijo Pantera, criticando la actitud exigente de Karen.

Melfi se unió a las críticas de Pantera, sugiriendo que si Alfredo hubiese sido el responsable de la ropa, Karen habría reaccionado de forma más amable. Incluso bromeó diciendo que Alfredo es su “costeño favorito” y que hasta se tatuaría su nombre, insinuando favoritismo por parte de Karen.

La situación escaló rápidamente cuando Karen, sintiéndose atacada, respondió con varias groserías y aclaró que en ningún momento pretendía reprochar a Melfi, sino que simplemente había hecho una pregunta sobre la ropa. “Ahora ya no puedo hacer una pregunta porque se me vienen encima (...) Me hacen dar una rabia, estoy aburrida de ustedes”, expresó Sevillano, visiblemente afectada.

Con episodios como este, ‘La Casa de los Famosos’ sigue siendo un foco de atención, manteniendo a los televidentes expectantes de lo que pueda desarrollarse en las próximas semanas cuando ya se acerca el final de esta primera temporada. .