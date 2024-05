Francisco del ‘Desafío XX’ reveló sus planes de convertirse en uno de los políticos colombianos

En el pasado capítulo 39 del ‘Desafío XX’ las emociones estuvieron a flor de piel y en los primeros minutos de la emisión así quedó claro, pues con el equipo Beta en playa luego de la expulsión de Marlon, la presentadora Andrea Serna estableció contacto con los equipos para el llamado a la prueba y con ello, algunas noticias.

“Y para ustedes Beta, hay noticias. Saben, cuando sale un participante, regresa de la muerte el eliminado inmediatamente, en este caso Francisco, vestido de azul. Así que, vamos a darle la bienvenida a Francisco”, dijo la presentadora Andrea Serna.

Seguidamente le cuestionó sobre lo que sería la adaptación a un equipo que hasta hace poco había sido su rival, sin embargo, dentro de ese equipo está Arandú con quien convivió en Alpha, antes de la reorganización por la prueba de capitanas.

Poco a poco el concursante empezó a contarle su historia a sus nuevos compañeros, como lo es ser padre pues tiene una niña de 6 años llamada Ámbar, un niño de 3 años llamado Christopher y Samuel de 1 año.

Seguidamente Karoline le preguntó a lo que se dedica lejos de la Ciudad de Las Cajas, específicamente a Cúcuta de donde es oriundo el participante, a lo que precisó que allá me dedicaba como operario de aseo, de recolección, y que iba de tripulante en el camión. Luego Darlyn le preguntó sobre el proyecto que tiene al salir del ‘Desafío XX’.

“Mi proyecto de trabajar es hasta un año, no más, ya de allí para allá ser independiente porque me está yendo bien en redes, porque de pronto estoy haciendo crecer mi marca o haciendo crecer, como quien dice, la figura de uno. Ya con más seriedad y de letra, me gustaría lanzarme a la alcaldía para el 2027. Yo siento que puedo ser útil para la ciudadanía allá en Cúcuta, hay muchas cosas por hacer, ese es mi proyecto”

— Francisco