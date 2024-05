“No es problema mío”: Ornella respondió a las críticas de Nataly por opinar de su divorcio con Alejandro Estrada

‘La Casa de los Famosos’ es una de las producciones recientes más comentadas de RCN y VIX, pues seguir a varias de las figuras públicas del país dentro de la competencia y ver los retos que la convivencia les pone, pues muchos han declarado que ver converger tantas personalidades es lo más complicado del reality. Por esto, las peleas fueron bastante comunes entre los participantes, una de las más resonadas fue entre Ornella y Nataly Umaña.

Después de la salida de Nataly y su polémico divorcio en plena televisión nacional, Ornella y Miguel Melfi comentaron que sentían que toda la infidelidad de Nataly fue planeada para generar ingresos para ambos, a lo que Nataly en sus redes sociales respondió diciendo: “yo si tendría que decirle a Ornella que, ya que pudo estudiar psicología, debe tener la ética de una psicóloga; porque qué niña para tener la lengua tan larga, es demasiado cizañera, imprudente y es como si no se diera cuenta de lo que dice”.

Aunque Nataly Umaña reingresó al reality, no tuvo la oportunidad de decirle todo lo que pensaba a la influencer, pero Ornella en una entrevista con Publimetro Colombia respondió a los señalamientos de la actriz afirmando: “pues lo que Nataly piense de mí y Sandra, que también lo pensó, no es problema mío. A mí no me falta ética profesional, pero yo entré a ‘La Casa de los Famosos’ como creadora de contenido, yo no le debía ética profesional a nadie de ahí. A Nataly le parece que opinar es falta de ética, pero yo fui coherente y consecuente con mis acciones, le pedí disculpas y ella me las pidió a mí”.

Lamentablemente, Ornella se despidió del concurso de RCN y durante una entrevista en ‘Buen Día, Colombia’ tuvo la oportunidad de comunicarse con Miguel Bueno para concretar lo que será su primera cita, y acordaron salir a cine para hablar sobre su situación sentimental, salir a comer y luego ir a cine; muchos de los seguidores del cantante y la barranquillera esperan que esta relación se siga dando afuera de la casa.