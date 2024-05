“Me tiró duro”: Mike Bahía habló de la “dura” ofensa que recibió de una fan de Greeicy

Mike Bahía compartió con sus seguidores un curioso relato en el que cuenta la historia de cómo terminó siendo ofendido por una señora mayor que es fanática de su pareja, la cantante Greeicy. Y ante esto, el joven no dudó en contar cuál fue su reacción ante esto y cómo ser “feo” es un beneficio para él.

El artista suele mantenerse discreto en las redes sociales, publicando poco contenido tanto en su feed de Instagram como en sus historias. Pero cuando lo hace, la mayoría gira alrededor de su faceta musical o de su vida en familia, compartiendo fotos y videos junto a su pareja y a su hijo, Kai.

Sin embargo, en una reciente serie de historias, el joven decidió salirse un poco de estos esquemas para brindarle a sus seguidores una anécdota sobre algo que experimentó recientemente con una señora quien parecía ser fanática de Greeicy.

“Estaba grabando una vaina en la calle y se acerca una señora y le dice al productor dizque: ‘vea, ¿por ahí no está Greeicy?’, y él le dice: ‘no, no. No está'”, empieza a narrar Mike Bahía en la historia.

Seguidamente contó que tras esta noticia, la mujer en cuestión preguntó que si solamente estaba el artista, refiriéndose a él como “el feo ese”: “’Ah, ¿está solo el feo? El feo ese’. Oiga, me tiró duro la cucha. No se vale ser feo”.

A propósito de esto contó que, según él, parte de la magia de su relación funciona gracias a que es feo y su pareja es atractiva, haciendo referencia al famoso cuento de ‘La Bella y la Bestia’.

Fanática de Mike Bahía reaccionaron al curioso comentario de la señora

En la misma serie de historias, el cantante compartió una captura de pantalla de una de sus seguidoras, quien no dudó en pronunciarse respecto al comentario negativo que le hizo la mujer, escribiendo: “jajajaja vieja desgraciada”.

Sin embargo, Mike Bahía dio a entender que no era la manera de dirigirse a la señora, informando que era alguien de edad avanzada: “tampoco así. Miren que era una señora mayor”.