Jorge Enrique Abello se arrepiente de hacer una escena en ‘Yo soy Betty, la fea’ ¿Cuál fue?

Jorge Enrique Abello, reconocido por interpretar a Don Armando Mendoza en la icónica telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, recientemente compartió una reflexión profunda sobre una de las escenas más controvertidas que grabó para la historia de Fernando Gaitán y de la cual mencionó que se arrepiente de haberla hecho.

En un video publicado en su canal de YouTube, Abello recordó una escena junto a Lorna Cepeda, quien dio vida a Patricia Fernández, que le ha hecho reconsiderar sus decisiones actorales con el paso del tiempo.

La escena en cuestión muestra a Don Armando agarrando a Patricia por el cabello y zarandeándola, una acción que, aunque pretendía ser un ‘gag’ cómico en su momento, ha sido reevaluada a la luz de los cambios culturales y sociales. “Eso no fue cuando lo hicimos tan fuerte para nosotros no por machistas no porque realmente no estaba en ese momento ese discurso tan vigente como lo está hoy en día, nosotros lo hicimos como un gag de comedia”, explicó Abello.

El actor expresó que, en ese entonces, no se pensó en las repercusiones de esa acción debido a la falta de una discusión importante sobre el poder de la mujer y la conciencia del maltrato. “Hace 20 o 25 años, al no haber una discusión importante sobre el poder de la mujer en el mundo y al no tener en cuenta todo lo que estaba sucediendo con las mujeres, esto nos pasó por alto culturalmente”, reflexionó.

Abello destacó la importancia de reconocer y entender estos errores del pasado para avanzar como sociedad. “Creo que los errores hay que abrazarlos y hay que abrazar las cosas malas o las cosas que son contrarias a nuestro pensamiento para poder entenderlas, porque sin entenderlas no llegamos a ningún lado”, añadió.

Durante la grabación de la escena, Abello se metió tanto en su personaje que terminó utilizando una técnica con las manos para no halarle muy fuerte el cabello a Lorna Cepeda, aunque admitió que aun así le causó algo de dolor.

El actor enfatizó que, aunque en su momento se perdonaron muchas acciones de Don Armando debido a su amor por Betty, la escena es una clara muestra de cómo el maltrato a la mujer debe ser fuertemente censurado y condenado. “El maltrato a la mujer es algo que tiene que ser censurado, condenado y fuertemente señalado en nuestra sociedad”, concluyó.