¿Es intocable? Dickson del ‘Desafío XX’ estalló contra Omega por ponerle chaleco

Durante el capítulo 39 del ‘Desafío XX’ las emociones siguieron a flor de piel y en los primeros minutos de la emisión así quedó claro, pues con el equipo Beta en playa luego de la expulsión de Marlon, este continuaba siendo el tema de conversación.

Y más cuando la presentadora Andrea Serna estableció comunicación con las casas que siguen en pie dentro de la Ciudad de las Cajas para anunciar que tras la decisión tomada en le caso de Marlon regresaría Francisco y esta vez vestido de azul a la casa Beta.

El momento llenó de felicidad a quienes compartieron con el los primeros días y también a los Beta, ya que Francisco es un buen competidor que puede ayudarlos a marcar la diferencia, pero en muchas lágrimas por parte de Luisa, al ver que no hay vuelta atrás sobre lo ocurrido con Marlon, ya que tenían un romance.

Sin embargo, en la casa Alpha no todo es felicidad, pues durante el contacto Andrea Serna le preguntó a Dickson sobre la decisión de Omega en ponerle el chaleco de sentencia, y respondió al mejor estilo de Beba —a quien tanto criticó en su estadía— por la insatisfacción.

“Quiero aprovechar la oportunidad para poner varias interrogantes acá en la mesa, me gustaría aprovechar y que ellos me explicaran qué quiere decir por descarte. Ese fue el argumento que me dieron ¿esos son mis sueños y lo que representan para ellos? ¿la ilusión, mis metas, mis objetivos, es un descarte?”

— Dickson