¿Lo intentaría? Yina Calderón respondió si llegaría enamorarse de Westcol

La polémica creadora de contenido Yina Calderón ha salido al paso de los comentarios de un usuario en redes sociales que insinuaban que el streamer Westcol estaba enamorado de ella debido a la frecuencia con la que menciona su vida en sus plataformas digitales. En un video compartido en sus historias de Instagram, Calderón abordó el tema y dejó claro su sentir hacia el novio de Aida Victoria Merlano.

“Él no es mi tipo, o sea, no me gusta. Lo físico no me importa tanto porque yo tampoco es que sea la más linda, pero no me gusta su actitud”, expresó Calderón, refiriéndose al streamer con apodos despectivos. Además, señaló que no le atrae un hombre que se dedique a hacer comentarios malsanos en redes sociales para dañar moralmente a otros.

La influencer enfatizó que lo que le atrae de un hombre es su hombría y masculinidad, características que, según ella, Westcol no posee. “Él parece una vieja con faldas, una vieja chismosa”, agregó.

Ante la situación, Yina Calderón reveló sus planes de asociarse con la influencer Epa Colombia para enfrentar a Westcol y a su compañero, Míster Stiven, en una transmisión en vivo. “Nos vamos a juntar para que vean que las mujeres tenemos más poder”, declaró Calderón, destacando el carácter y la actitud de Epa Colombia para confrontar a sus críticos.

Yina Calderón desde sus redes sociales La influencer se encuentra muy activa en sus plataformas digitales y cuenta con más 690 mil seguidores en Instagram. / Foto: Instagram @yinacalderonoficial - Tomada el 15 de mayo de 2024.

Sin embargo, la participación de Epa Colombia en la transmisión en vivo aún está en duda, ya que se encuentra ocupada atendiendo a su hija recién nacida. Aunque Calderón está decidida a enfrentar a Westcol y Míster Stiven, la colaboración con Epa Colombia podría dar un giro a la situación, demostrando el poder y la determinación de las mujeres en el mundo digital.

Con sus declaraciones, Yina Calderón aclaró su postura y despejó cualquier duda sobre su supuesto interés en el streamer, mientras continúa generando controversia en las con su franqueza y su estilo directo.