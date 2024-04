“Ahora quién se aguanta a la ex”: así reaccionan en redes por eliminación de Miguel Bueno

Durante la más reciente gala de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones, pues los creadores de contenido Karen Sevillano y Camilo Pulgarín, junto a las actrices Martha Isabel Bolaños, Diana Ángel, Isabella Santiago con el cantante Miguel Bueno se disputaban un puesto para quedarse una semana más en competencia.

La primera en entrar con el 28.37 % fue Karen Sevillano, seguidamente de Martha Isabel Bolaños quien consiguió el 22.78 % de los votos. La sorpresa de la noche fue la cantante y actriz Diana Ángel quien había pedido a los televidentes que no votaran por ella, sin embargo, regresó a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia con el 15.11 %.

Los dos últimos puestos se los disputaron la exreina de belleza y modelo Isabella Santiago quien retornó al conseguir un 13.99 % de los votos, mientras que 10.29 % de la votación fue para Camilo Pulgarín quien fue el quinto participarte en regresar.

Por su parte el décimo segundo eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia fue Miguel Bueno al conseguir solo un 9.47 % de los votos. A su salida lo esperaba la presentadora Carla Giraldo quien le hizo la pregunta de rigor sobre quién de los participantes dejaría en la placa de nominados.

“Karen me quitó a la persona que tenía pensado nominar. Ya que no se puede voy a nominar por el competidor tan fuerte que es a Julián” — Miguel Bueno

Momentos antes sonó el teléfono y lo contestó Karen Sevillano quien se ganó la inmunidad y le tocó enviar al primer nominado a la placa, por lo que escogió a Mafe Walker. La eliminación de Miguel Bueno derivó en una ola de reacciones en las redes sociales por parte de los televidentes, pues hubo quienes esperaban que Diana Ángel saliera, otros que lamentaron su salida y también quienes celebraron. Otras reacciones destacan a la ex, esto debido a que cuando empezó su cercanía con Ornella Sierra en la competencia y se dieron un beso, esta reaccionó en por medio de sus redes sociales.

“Disque la ex de Miguel Bueno contratando bots pa votar por Camilo para que saliera Miguel ja ja ja”, “Carla ya no puede hacer su chiste de Miguel Bueno Bueno Bueno 😭 😭 😭”, “¿cómo van a sacar a Miguel Bueno? 😩😩 si era lo único lindo del programa”, “Me entristeció la salida de Miguel Bueno. Sé que no hacía mucho en casa, pero era buena gente. 😅” y “Al ver que se fue Miguel Bueno y ya no tendremos más contenido de Buernella”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

RE INGRESEN A MIGUEL BUENO Y OBLÍGUENLO A CASARSE CON ORNELLA #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/qtQmXitley — Estefierrito (@estefierritox) April 29, 2024

se nos fue miguel bueno ya no hay más buernella gente 😭😭😭😭#LaCasaDeLosFamososCol



pic.twitter.com/2irPYlorMV — val (@valdbizzle) April 29, 2024

Disque la ex de Miguel Bueno contratando bots pa votar por Camilo para que saliera Miguel jajaja#LacasadelosfamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia — Celi (@UnaRidicularola) April 29, 2024

Carla ya no puede hacer su chiste de Miguel Bueno Bueno Bueno😭😭😭#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/8aM5oU93Om — Gammalover💋💅 (@GammaloverLover) April 29, 2024

Mk como van a sacar a Miguel Bueno? 😩😩 si era lo único lindo del programa — Silvana ☀️ (@Silvanapq) April 29, 2024

Me entristeció la salida de Miguel Bueno. Sé que no hacía mucho en casa, pero era buena gente. 😅 #LaCasaDeLosFamososCol — Carlo Torres (@anteojosazules) April 29, 2024

Yo al ver que se fue Miguel Bueno y ya no tendremos mas contenido de Buernella:#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/4U1uMFLwv5 — Michelle (@DayanaMichel112) April 29, 2024

SIII MIGUEL BUENO BUENO BUENO CELÉBRALO CURRAMBA VIVA COLOMBIA VIVA FALCAO #LaCasaDeLosFamososCol



pic.twitter.com/sdPIdwdFwb — E💜 (@baqlali) April 29, 2024

Ya la ex novia de Miguel bueno puede descansar y dejar de subir sus puyas a tiktok #LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososColombia — un_HP_MAS XX (@QUEASCO_DA_s) April 29, 2024

Oficialmente todos se bajaron de bus con la salida de Miguel Bueno, en una semana ya está regresando con su ex #LaCasaDeLosFamososCol — Andreina🌻 (@Ninadcgg) April 29, 2024

La que duerme feliz hoy es la ex novia de Miguel bueno 😂 — shaki (@rssv122) April 29, 2024