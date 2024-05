Miguel Bueno volvió a ‘La Casa de los Famosos’ y le declaró su amor a Ornella Sierra; le dio tremendo beso

La dinámica de ‘Congelados’ de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, no deja de sorprender a las celebridades en competencia y la audiencia, y en esta ocasión el reingreso de Miguel Bueno generó una gran conversación, luego de que el cantante le diera tremendo beso a Ornella Sierra, acto con el que dio a conocer su deseo de establecer una relación sentimental con ‘La Barbie Costeña’.

PUBLICIDAD

Inmediatamente, ‘Migue’ ingresó por el set de ‘Nuestra Tele’, muchos estaba a la expectativa de saber lo que iba a decirle a Sierra, a quien le prometió será la imagen del video musical de su tema ‘Arroz con Coco’, y sus declaraciones no defraudaron. “Eres una mujer increíble, espectacular, confío en ti, creo en ti. Dale con toda que tú puedes con todo mi reina (...) Te tengo que decir que vi unas cositas que dijiste en el ‘loft’ y solo por eso le voy a dar un besito”, fueron parte de las palabras que le expresó el intérprete de ‘Escándalo’ a la barranquillera, mismo que le dejó un obsequio inolvidable que resaltaba por encima de los que el joven le dio al resto de concursantes, una hermosa rosa encapsulada que se conoce como ‘Rosa Eterna’.

Luego de que Bueno abandonara ‘La Casa’, Cristina Hurtado y Carla Giraldo, le picaron la lengua para que dijera de una vez por todas cuáles son sus planes con Ornella, algo de lo que dio algunas pistas, pero, acorde a sus palabras, en la vida real tendrán que pasar tiempo de calidad para consolidar su vínculo:

“No me acuerdo de la mitad de lo que dije. (...) Yo siento que faltó ese beso. Cuando yo salí yo no lo esperaba, y siento que en la eliminación faltó ese momento. Yo adentro no sabía nada de lo que ella decía. (...) Si sale hoy, aunque no quiero que salga; tenemos que salir a comer algo. (...) Tenemos varias citas”, expresó el hombre de 22 años de edad.