Michelle Orozco habló de la difícil situación que vivió tras ser víctima de robo

Michell Orozco se ha caracterizado por su versatilidad y capacidad de adaptación a diversos roles y géneros. Desde sus inicios en la televisión a los 10 años, Michell ha mostrado un crecimiento notable en su técnica y en la profundidad de sus interpretaciones.

Con cada nuevo personaje, Michell ha explorado diferentes facetas de la actuación, pasando de roles infantiles en “El capo” y “Escobar, el patrón del mal”, a personajes más complejos y maduros en producciones como “Lady, la vendedora de rosas” y “Cumbia Ninja”. Su papel como Lady Tabares en su etapa de niñez fue particularmente desafiante y le valió reconocimiento y premios.

En entrevistas, Michell ha mencionado que busca constantemente mejorar su técnica actoral y estudiar a sus personajes a fondo para brindar actuaciones auténticas y creíbles. Esta dedicación se refleja en la naturalidad y la emoción que transmite en pantalla, lo que ha contribuido a su éxito y a la conexión con el público.

A lo largo de los años, Michell ha demostrado una notable evolución en su capacidad para encarnar una amplia gama de emociones y personalidades, lo que ha enriquecido su repertorio actoral y le ha permitido mantenerse como una figura prominente en la industria del entretenimiento colombiano.

Ahora bien, Michelle Orozco compartió con sus seguidores lo que vivió en un robo el pasado jueves. Una vez salió del concierto, mientras caminaba con su esposo, un hombre se les acercó y les comenzó a ofrecer unos cartones.

“Yo, por ser amable y no pasar por grosera, permití que se me acercara”. Mientras el hombre insistía empecinado en venderle los cartones, su esposo le estaba abriendo la puerta del taxi. Cuando ella iba a subirse, se percató de que le había sacado el celular de su bolsillo.

La actriz compartió con sus seguidores que el celular que le habían robado era un iPhone 15 Pro Max. “No soy una persona millonaria, no soy alguien a quien le sobra el dinero. De hecho, trabajé mucho en diciembre para podérmelo comprar. Créanme que trabajo mucho para darme esos gustos”, confesó la actriz, quien lucía triste ante el suceso que le había ocurrido en días pasados.

También les contó que ya habían intentado rastrear el celular, pero todo había sido en vano, pues, aunque sabían la ubicación, se encontraba en un barrio peligroso de la ciudad. Además, les pidió a sus seguidores que tuvieran mucho cuidado al visitar lugares de la ciudad. “Por favor, a todo lado que vayan, no dejen que nadie se les arrime. Yo, por ejemplo, me voy a volver super esquiva con cualquier extraño que se me acerque”, mencionó la actriz.