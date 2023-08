Para toda la vida: Michell Orozco ahora lleva a su esposo tatuado en la boca

Michell Orozco López es una joven actriz de televisión, reconocida por interpretar a Lady Tabares en ‘Lady, la vendedora de rosas’, producción del Canal RCN con la que se llevó el cariño del público por su talento actoral, el cual reforzó en series y novelas como ‘Escobar, el patrón del mal’, Los tres caínes’, y ‘Cumbia Ninja’.

La joven de 22 años es nacida en El Doncello, Caquetá y se casó el pasado 15 de junio del presente año con Camilo Henao, con quien duró más de uno de noviazgo y un tiempo de convivencia.

Michell Orozco y su pareja suelen compartir en redes sociales algunos detalles de lo que es su vida juntos, ganándose el cariño y el apoyo de sus fans gracias a su relación basada en el amor y en el respeto que se tienen el uno al otro, a pesar de su edad.

Michell Orozco y su esposo ahora llevan tatuados sus nombres

La actriz subió un carrete de fotografías en su cuenta de Instagram en la que dejó ver que se hizo un par de tatuajes, pero uno de ellos fue el que más llamó la atención, tanto que ella misma escribió: “Comentarios diciendo que vamos a terminar en 3…2…1…”.

Su esposo, Camilo Henao, se tatuó el nombre de Michell en el antebrazo, mientras que ella ahora lo lleva tatuado en su boca, específicamente en el interior de su labio inferior.

Su demostración de amor estuvo acompañada de una nota de amor que confirma lo que significan el uno para el otro:

“Eres lo que más amo en el mundo. Más que a todo. Y lo mejor, es que lo digo sin miedo a que me fallen, a arrepentirme, porque eres un regalo de Dios, y Dios no trae dudas, solo certezas! Te amo porque me diste vida... sin duda EL AMOR ES DIOS!!!”.

