Karen Sevillano tildó de inmadura a Nataly Umaña por sus indirectas en La casa de los famosos, ¿no la aguanta?

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality show’ que a lo largo de 3 meses ha dado de que hablar a través de las redes sociales, siendo los principales protagonistas Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños, Karen Sevillano, La Segura y Nataly Umaña. Sin embargo, las presentadoras de RCN Televisión elegida para este espacio, Cristina Hurtado y Carla Giraldo, han llamado la atención por su mala relación. Ahora, durante su recta final las diferencias se hacen más evidentes y recientemente Karen tildó de inmadura a Nataly Umaña por sus indirectas en La casa de los famosos.

Desde el pasado 22 de mayo, en medio de una dinámica de congelados, la gran sorpresa que tuvieron los famosos tuvo que ver con la entrada de Nataly, aunque varios pensaron que simplemente se trataría de una corta visita, lo cierto es que los televidentes terminaron decidiendo que la actriz se quedaría durante cinco días dentro de la casa y podría participar en varias de las actividades.

Sin embargo, la actriz no pasó de largo el hecho de regresar luego de haber escuchado y visto las declaraciones de varios integrantes del ‘Team papilla’ con respecto a su amorío con Melfi a pesar de seguir casada con Alejandro Estrada, con quien llevaba 12 años de matrimonio. Una de las declaraciones que reiteró tuvo que precisamente con que le había dolido mucho esta situación, pero sin duda, la que no pasó desapercibida tuvo que ver con que durante la actividad de congelados le dijo a Sevillano: “Te ves más linda, cuando no hablas de nadie”.

Por supuesto, este hecho no pasó de largo para Karen, quien se reunió con Melfi y Ornella en el baño, con el fin de hablar sobre lo ocurrido y de paso sacando a flote la evidente lejanía que tiene Umaña con el ‘Team papillente’. Asimismo, el panameño reiteró que Alfredo se pasaba, por algunos comentarios sobre el matrimonio de la actriz e incluso el anillo. Sin embargo, dejó claro que aprendió a ignorarlo, pero hay personas que pueden que le afectan de mayor manera los comentarios.

Ante el hecho, Karen Sevillano no dudó en referirse al tema buscando defender a Alfredo frente a esta situación:“No le ha dicho nada a ella (…) Pero, que es lo que pasa Melfi, que Nataly, a mí me parece muy inmadura que venga ella a traer a colación temas del pasado, cuando ella aquí ya no toca ningún pito. Y segundo, si ella con Alfredo en el momento en el que pasaban las cosas…”

Lo cierto es que Nataly llegó con una actitud bastante diferente a ‘La casa de los famosos’, demostrando que aquello que vivió con Melfi ya estaría en el olvido y que ver lo que sucedía dentro de la casa logró cambiar mucho su perspectiva.