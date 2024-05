Jose Gaviria del ‘Factor X’ de RCN, reveló deuda incuantificable que no pudo saldarle a Omar Geles

La muerte del acordeonero y compositor Omar Geles, el pasado martes 21 de mayo, dejó desolados a los fanáticos del vallenato, convirtiéndose también en una perdida irreparable para aquellos inmersos en la industria musical. Esto ha quedado demostrado con el pésame de distintas figuras de este segmento del entretenimiento en Colombia, dentro de ellos el del productor musical y exjurado del Factor X, José Gaviria, mismo que reveló la deuda que le quedó pendiente con Geles.

Una falla cardiaca luego de una práctica de tenis apagó la luz del creador de ‘Los Caminos de la Vida’, mismo que tuvo su último suspiro en la Clínica Erasmo de Valledupar, lugar al que llegaron cientos de sus fans, amigos y familiares, como su sobrino, el también compositor Wilfran Castillo, quien es un amigo cercano de Gaviria.

Mediante su cuenta de ‘X’, anteriormente Twitter, José decidió compartir los sentimientos que le dejó la partida de Omar, palabras en las que dio a conocer que el destino les dejó una deuda que ya no va a poder pagarse: “Qué impactante la muerte de Omar Gles. Qué talento tan grande y qué legado musical. Un abrazo sentido mi amigo Wilfran. La vida nos quedó debiendo trabajar juntos en algún proyecto Omar. Buen vuelo”, expresó.

Wilfran Castillo le hizo emotiva canción a su tío Omar Geles

Luego de que el cuerpo de Geles fuera sepultado en el cementero Ecce Homo, Castillo decidió dar a conocer un nuevo tema musical que será cantado por la voz de Alex Martínez y en el que parte de la letra está dirigida a enaltecer la vida y obra de su familiar: “Si yo hubiera sabido que era el último abrazo, seguro que nunca te hubiera soltado, te habría hecho café para de alguna forma causarte un retraso. Y no tendría que entender que entre verte y no verte el espacio es tan largo. (...) Te extraño tanto y te amo tanto, tanto, tanto, que rebasé los siete mares con mi llanto. Te extraño tanto y te amo tanto, pero tanto que García Márquez no daría para explicarlo”, es parte de la emotiva letra.